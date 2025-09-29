Lewis Hamilton šokuje fanoušky smutnou zprávou o Roscoevi

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton, foto: Scuderia Ferrari
Josef Mráček DNES 14:14
Sdílej:

Lewis Hamilton oznámil smutnou zprávu o svém psu Rosceovi, který podlehl krátké nemoci. Jezdec se dojemně rozloučil se svým věrným společníkem.

Lewis Hamilton oznámil fanouškům smutnou zprávu, kterou si nikdo nepřál, a to že jeho pes Roscoe zemřel po krátké nemoci. Britský sedminásobný mistr světa se musel rozloučit se svým věrným společníkem po čtyřech dnech na podpůrné péči, během nichž Roscoe bojoval o život.

Hamilton minulý týden informoval, že Roscoe je v kómatu poté, co mu během léčby zápalu plic zastavilo srdce. Tento stav donutil Hamiltona zrušit svou účast na testu pneumatik Pirelli s Ferrari, který se konal minulý pátek.

Roscoe, francouzský buldok, často doprovázel Hamiltona během závodních víkendů F1 a stal se oblíbenou součástí paddocku i mezi fanoušky. Pes zemřel v neděli večer, kdy byl po Hamiltonově boku.

Na sociálních sítích se Hamilton dojemně rozloučil s Roscoem. „Po čtyřech dnech na životní podpoře, během nichž bojoval se vší silou, jsem musel učinit nejtěžší rozhodnutí svého života a říct Roscoevi sbohem,“ uvedl Hamilton.

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton prožil děsivé chvíle: S fanoušky sdílel zdravotní stav Roscoa

„Nikdy nepřestal bojovat až do samotného konce. Jsem nesmírně vděčný a cítím se poctěn, že jsem mohl sdílet svůj život s tak krásnou duší, andělem a pravým přítelem. Přivést Roscoea do svého života bylo to nejlepší rozhodnutí, jaké jsem kdy udělal, a vzpomínky, které jsme spolu vytvořili, budu navždy opatrovat.“

Hamilton také připomněl, že ačkoli ztratil Coco v roce 2020, nikdy předtím nemusel nechávat psa uspávat. „Je to jedna z nejbolestivějších zkušeností a cítím hluboké spojení se všemi, kdo ztratili svého milovaného mazlíčka. I když to bylo nesmírně těžké, mít ho v životě bylo jedno z nejkrásnějších období, milovat tak hluboce a být milován zpět.“

Na závěr Hamilton poděkoval fanouškům za podporu, kterou Roscoevi projevovali během jeho života. „Děkuji všem za lásku a podporu, kterou jste Roscoevi během let ukázali. Bylo to velmi zvláštní a nádherné to prožívat. Zemřel v neděli večer 28. září v mých rukou.“

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Lewis Hamilton
Stalo se
Novinky
Lewis Hamilton

Lewis Hamilton šokuje fanoušky smutnou zprávou o Roscoevi

Lewis Hamilton oznámil smutnou zprávu o svém psu Rosceovi, který podlehl krátké nemoci. Jezdec se dojemně rozloučil se svým věrným společníkem.

Novinky
Lewis Hamilton v Baku

Lewis Hamilton otevřeně o svých šancích na pódium: Fanoušci zůstávají v napětí

I přes ujištění Freda Vasseura, že Lewis Hamilton se letos dostane na pódium, britský jezdec zůstává realistický. Podle něj jedno nebo dvě pódia nemají zásadní vliv na šance v boji o mistrovský titul.

Novinky
Günther Steiner v Rakousku

Lituje Ferrari, že nahradilo Carlose Sainze za Lewise Hamiltona? Güenther Steiner promluvil

Lewis Hamilton sice ovládl sprint v Číně, ale v klasických závodech zatím na stupně vítězů nevystoupil. Carlos Sainz mezitím ve Williamsu potvrzuje svou formu a pravidelně sbírá body. Güenther Steiner otevřeně komentoval, jak situaci vidí ze svého pohledu.

Novinky
Max Verstappen

Šokující slova manažera Maxe Verstappena: Red Bull má před sebou tvrdý úkol

Max Verstappen znovu vyjádřil přání dokončit celou kariéru ve Formuli 1 v barvách Red Bullu. Jeho manažer Raymond Vermeulen ale upozorňuje, že k tomu dojde jen za určitých okolností.

Novinky
Max Verstappen na Nürburgringu ve voze GT3

Senzační Max Verstappen: Při debutu v GT3 pokořil Zelené peklo

Max Verstappen si při debutu v závodě GT3 na Nürburgringu připsal s kolegou Chrisem Lulhamem vítezství.

Novinky
Romain Grosjean při testu s Haasem v Mugellu

Návrat Romaina Grosjeana do monopostu: Emoce mluví za vše

Před pěti lety prožil Romain Grosjean nejděsivější nehodu své kariéry. Nyní se vrátil do kokpitu a jeho emotivní reakce ukazuje, jak moc pro něj tento návrat znamenal.

Novinky
Papež Leo XIV.

Papež Lev XIV. zaskočen: Týká se to Formule 1

Nově zvolený papež Lev XIV. přivítal ve Vatikánu šéfa Ferrari Johna Elkanna, který, jak už bývá tradicí nepřišel k hlavě církve s prázdnou.
Novinky
Günther Steiner s Christianem Hornerem

Nejistota okolo Christiana Hornera: Güenther Steiner promluvil o jeho budoucnosti

Güenther Steiner se nechal slyšet o možném návratu Christiana Hornera do F1, ale jeho plány zůstávají zahalené tajemstvím.
Novinky
Oscar Piastri a Lando Norris

McLaren přiznal problém, který ohrožuje jejich mistrovské ambice

Podle šéfa McLarenu Andrea Stelly se současná specifikace vozu MCL39 potýká s výraznou slabinou, která komplikuje práci Landa Norrise i Oscara Piastriho.
Novinky
Mick Schumacher v sobotním tréninku v Bahrajnu

Mick Schumacher čelí nové výzvě, která může změnit jeho kariéru

Mick Schumacher se brzy posadí do kokpitu zcela odlišného nového závodního vozu, než na které byl doposud zvyklý. Bývalý pilot F1 je nadšený z příležitosti poznat odlišný styl závodění a těší se na fyzické i technické výzvy, které ho čekají.
Novinky
Max Verstappen

Helmut Marko reaguje na odvážná slova Andrea Stelly: Je Max Verstappen zpět v boji o titul?

Max Verstappen v posledních závodech znovu ukázal svou sílu a stahuje ztrátu na lídra šampionátu, přičemž Helmut Marko zůstává opatrný a varuje před předčasným optimismem, zatímco McLaren uznává konkurenceschopnost Red Bullu.

Novinky
Romain Grosjean při testu s Haasem v Mugellu

Romain Grosjean uzavřel svoji kapitolu: Se speciální helmou absolvoval test s Haasem

Romain Grosjean se při návratu za volant F1 dočkal dojemného momentu, když pro páteční TPC jízdu s Haasem použil přilbu z roku 2020 navrženou jeho dětmi. Ta se kvůli jeho vážné nehodě v Bahrajnu nikdy nedostala na trať a nyní symbolicky dostala svou šanci.