Lewis Hamilton šokuje fanoušky smutnou zprávou o Roscoevi

Lewis Hamilton oznámil smutnou zprávu o svém psu Rosceovi, který podlehl krátké nemoci. Jezdec se dojemně rozloučil se svým věrným společníkem.
Lewis Hamilton oznámil fanouškům smutnou zprávu, kterou si nikdo nepřál, a to že jeho pes Roscoe zemřel po krátké nemoci. Britský sedminásobný mistr světa se musel rozloučit se svým věrným společníkem po čtyřech dnech na podpůrné péči, během nichž Roscoe bojoval o život.
Hamilton minulý týden informoval, že Roscoe je v kómatu poté, co mu během léčby zápalu plic zastavilo srdce. Tento stav donutil Hamiltona zrušit svou účast na testu pneumatik Pirelli s Ferrari, který se konal minulý pátek.
Roscoe, francouzský buldok, často doprovázel Hamiltona během závodních víkendů F1 a stal se oblíbenou součástí paddocku i mezi fanoušky. Pes zemřel v neděli večer, kdy byl po Hamiltonově boku.
Na sociálních sítích se Hamilton dojemně rozloučil s Roscoem. „Po čtyřech dnech na životní podpoře, během nichž bojoval se vší silou, jsem musel učinit nejtěžší rozhodnutí svého života a říct Roscoevi sbohem,“ uvedl Hamilton.
„Nikdy nepřestal bojovat až do samotného konce. Jsem nesmírně vděčný a cítím se poctěn, že jsem mohl sdílet svůj život s tak krásnou duší, andělem a pravým přítelem. Přivést Roscoea do svého života bylo to nejlepší rozhodnutí, jaké jsem kdy udělal, a vzpomínky, které jsme spolu vytvořili, budu navždy opatrovat.“
Hamilton také připomněl, že ačkoli ztratil Coco v roce 2020, nikdy předtím nemusel nechávat psa uspávat. „Je to jedna z nejbolestivějších zkušeností a cítím hluboké spojení se všemi, kdo ztratili svého milovaného mazlíčka. I když to bylo nesmírně těžké, mít ho v životě bylo jedno z nejkrásnějších období, milovat tak hluboce a být milován zpět.“
Na závěr Hamilton poděkoval fanouškům za podporu, kterou Roscoevi projevovali během jeho života. „Děkuji všem za lásku a podporu, kterou jste Roscoevi během let ukázali. Bylo to velmi zvláštní a nádherné to prožívat. Zemřel v neděli večer 28. září v mých rukou.“
I přes ujištění Freda Vasseura, že Lewis Hamilton se letos dostane na pódium, britský jezdec zůstává realistický. Podle něj jedno nebo dvě pódia nemají zásadní vliv na šance v boji o mistrovský titul.
Lewis Hamilton sice ovládl sprint v Číně, ale v klasických závodech zatím na stupně vítězů nevystoupil. Carlos Sainz mezitím ve Williamsu potvrzuje svou formu a pravidelně sbírá body. Güenther Steiner otevřeně komentoval, jak situaci vidí ze svého pohledu.
Max Verstappen znovu vyjádřil přání dokončit celou kariéru ve Formuli 1 v barvách Red Bullu. Jeho manažer Raymond Vermeulen ale upozorňuje, že k tomu dojde jen za určitých okolností.
Max Verstappen si při debutu v závodě GT3 na Nürburgringu připsal s kolegou Chrisem Lulhamem vítezství.
Před pěti lety prožil Romain Grosjean nejděsivější nehodu své kariéry. Nyní se vrátil do kokpitu a jeho emotivní reakce ukazuje, jak moc pro něj tento návrat znamenal.
Nově zvolený papež Lev XIV. přivítal ve Vatikánu šéfa Ferrari Johna Elkanna, který, jak už bývá tradicí nepřišel k hlavě církve s prázdnou.
Güenther Steiner se nechal slyšet o možném návratu Christiana Hornera do F1, ale jeho plány zůstávají zahalené tajemstvím.
Podle šéfa McLarenu Andrea Stelly se současná specifikace vozu MCL39 potýká s výraznou slabinou, která komplikuje práci Landa Norrise i Oscara Piastriho.
Mick Schumacher se brzy posadí do kokpitu zcela odlišného nového závodního vozu, než na které byl doposud zvyklý. Bývalý pilot F1 je nadšený z příležitosti poznat odlišný styl závodění a těší se na fyzické i technické výzvy, které ho čekají.
Max Verstappen v posledních závodech znovu ukázal svou sílu a stahuje ztrátu na lídra šampionátu, přičemž Helmut Marko zůstává opatrný a varuje před předčasným optimismem, zatímco McLaren uznává konkurenceschopnost Red Bullu.
Romain Grosjean se při návratu za volant F1 dočkal dojemného momentu, když pro páteční TPC jízdu s Haasem použil přilbu z roku 2020 navrženou jeho dětmi. Ta se kvůli jeho vážné nehodě v Bahrajnu nikdy nedostala na trať a nyní symbolicky dostala svou šanci.