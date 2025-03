Lando Norris mohl o první místo přijít: Andrea Stella vysvětluje, co se stalo

Max Verstappen se v závěru Velké ceny Austrálie přiblížil k triumfu, ale Lando Norris si i přes technické potíže udržel vedení. Podle šéfa McLarenu Andrey Stelly sehrálo klíčovou roli poškození podlahy Norrisova monopostu.

Závod na okruhu Albert Park nabídl dramatickou podívanou, když nevyzpytatelné počasí vedlo k několika nehodám a přeskupení pořadí. Verstappen nakonec dorazil do cíle jen 0,895 sekundy za Norrisem, přičemž o napínavý finiš se postarala přeháňka v závěru závodu. Ta přiměla jezdce přezout na přechodné pneumatiky a vyvolala fázi safety caru po nehodách Liama Lawsona a Gabriela Bortoletta. Po restartu zbývalo pouhých pět kol, během nichž se Verstappen pokusil využít výhody DRS k útoku na vedoucího Norrise.

Zatímco po přezutí Norris Verstappenovi ujížděl, v závěrečných kolech jeho tempo znatelně pokleslo. Stella objasnil, že příčinou byl technický problém. „Auto ztratilo aerodynamický výkon, což znamenalo, že Lando nemohl využít plný potenciál vozu,“ vysvětlil šéf McLarenu médiím. Poškození podlahy mohlo nastat při Norrisově výjezdu mimo trať v zatáčce 12 během příchodu deště nebo při agresivním přejezdu obrubníku v zatáčce 6.

Výkonnost McLarenu přesto potvrdil i druhý jezdec týmu Oscar Piastri, který se v závěru dokázal probojovat zpět do první desítky. Přestože na 44. kole vyjel mimo trať a měl problémy s přilnavostí, rychle získal zpět několik pozic.

„Situace byla napjatější, než by za normálních okolností měla být, právě kvůli tomuto poškození,“ dodal Stella. „Viděli jsme, jak silné auto ve skutečnosti bylo – Oscar během několika kol získal zpět tři nebo čtyři pozice. Za běžných podmínek by to pro Landa nemělo být tak obtížné.“

Data McLarenu potvrdila, že ztráta aerodynamického výkonu měla měřitelný dopad na Norrisovu rychlost a pomohla určit, kdy a kde k poškození podlahy došlo.