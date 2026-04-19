Jean Todt odhalil, že Ayrton Senna měl v roce 1994 vážný zájem o přestup k Ferrari. Kvůli smluvním komplikacím však k dohodě nedošlo a Senna nakonec zamířil do Williamsu.
V novém rozhovoru bývalý šéf Ferrari Jean Todt poodhalil zákulisí jednání, která mohla výrazně změnit směr historie Formule 1. Podle jeho vyjádření byl Ayrton Senna v určité fázi své kariéry skutečně otevřený možnosti spojit se s Ferrari.
V podcastu High Performance Todt připomněl, že Senna patřil mezi klíčové osobnosti, se kterými Ferrari počítalo při plánované restrukturalizaci týmu. „Ferrari nebylo vůbec úspěšné a zoufale hledalo někoho, kdo by tu práci dokázal zvednout,“ popsal tehdejší stav stáje.
Todt zároveň otevřeně popsal i vlastní začátky v Maranellu, které nebyly vůbec jednoduché. „Od chvíle, kdy padlo moje jméno, až po finální dohodu uběhla dlouhá doba, protože jsem cítil, že to bude extrémně těžká výzva,“ uvedl.
Kolem jeho nástupu navíc panovala značná nedůvěra i zevnitř paddocku. „Všichni mi říkali: ‚Nechoď tam. Vydržíš maximálně dva roky.‘ A pro Ferrari to byla velká změna – vzít člověka bez zkušeností z Formule 1 a navíc ne-Itala,“ popsal tehdejší atmosféru.
Právě v tomto období se podle Todta začalo intenzivně jednat i o jezdeckém složení. „Prvním skutečně vysněným jezdcem, o kterém jsem mluvil, byl Ayrton Senna,“ uvedl s tím, že právě brazilský šampion byl jednou z hlavních priorit tehdejších plánů.
Rozhodující moment celého příběhu se podle Jeana Todta odehrál během víkendu v Monze, kde došlo k osobnímu setkání s Ayrtonem Sennou. „Přišel ke mně na pokoj v hotelu, kde jsme oba bydleli, a část noci jsme strávili rozhovorem o jeho možném příchodu do Ferrari. A on chtěl přijít,“ popsal Todt.
Brazilský šampion měl navíc poměrně jasnou představu o tom, kdy by k přestupu mělo dojít. „Chtěl přijít v roce 1994,“ uvedl Todt.
Právě načasování se ale ukázalo jako zásadní překážka, která celý plán zkomplikovala. Ferrari už v tu chvíli mělo smluvně zajištěné jezdce Gerharda Bergera a Jeana Alesiho a zároveň nebylo připravené po technické ani organizační stránce na tak výrazný zásah do struktury týmu.
Todt tehdy Sennovi situaci vysvětloval poměrně otevřeně. „Řekl jsem mu, že rok 1994 není možný. Za prvé nebudeme připraveni a za druhé máme platné smlouvy. A on mi odpověděl: ‚Ve Formuli 1 nejsou smlouvy důležité. Pro mě ano.‘“ citoval jejich rozhovor.
Neshoda v termínu příchodu se nakonec ukázala jako klíčová a jednání tím fakticky skončila. Senna se následně vydal cestou Williamsu, kde plánoval startovat v sezoně 1994.
Ferrari mezitím pokračovalo ve své dlouhodobé přestavbě i bez hvězdné posily, kterou si původně přálo získat. „Po roce 1994 jsme měli stále stejné jezdce, ale tým se dál budoval,“ dodal Todt.
Z dnešního pohledu tak zůstává otevřenou otázkou, jak by se historie Formule 1 vyvíjela, kdyby se tehdy podařilo sladit Senovu vizi s možnostmi Ferrari v pravý čas.
Oscar Piastri apeluje na to, aby nové vozy pro sezonu 2026 byly pro jezdce stabilnější, čitelnější a lépe předvídatelné v závodním provozu. O finální podobě technických pravidel nadále jednají týmy, FIA a FOM.
Max Verstappen reagoval na tragickou událost na Nürburgring, kde během soboty zemřel Juha Miettinen. Na sociálních sítích vyjádřil upřímnou soustrast a uctil jeho památku.
Max Verstappen pokračuje v přípravě na účast v legendárním 24hodinovém závodě Nürburgring. V rámci dalšího kroku ho o víkendu čeká kvalifikační závod na náročné Nordschleife.
Francouzská závodnice Doriane Pin absolvovala svůj první test ve Formuli 1 s týmem Mercedes. Významný milník to představuje nejen pro ni samotnou, ale i pro projekt F1 Academy.
Martin Brundle upozorňuje, že pozice George Russell v Mercedesu už není tak pevná jako na začátku sezony. Rychlý vzestup Kimi Antonelli podle něj znamená, že britský jezdec bude muset počítat s čím dál větším tlakem ze strany vlastního týmového kolegy.
Franco Colapinto absolvoval ve středu filmovací den na Silverstonu s týmem Alpine. Stáj potvrdila, že šlo o součást přípravy na návrat do sezóny v Miami.
Robin Frijns se zamyslel nad tím, jak by mohla vypadat další kariérní cesta Maxe Verstappena mimo Formuli 1. Naznačil, že jednou z možných variant by mohl být start ve vytrvalostním závodění.
Po náročném roce 2025 se Red Bull sice znovu postavil na nohy, ale zatím nic nenasvědčuje tomu, že by dokázal navázat na svou dlouhodobou dominanci.
Fernando Alonso absolvoval test za volantem vozu Aston Martin Valkyrie, který vznikl pod vedením Adriana Neweyho. Jízda proběhla v rámci příprav na novou sezónu WEC a podtrhla Alonsovo propojení s projekty mimo Formuli 1.
Podle šéfa Formule 1 Stefano Domenicali proběhla s Maxem Verstappenem otevřená a věcná diskuse o nových technických pravidlech. Zároveň apeluje na piloty, aby své veřejné výroky vnímali v širším kontextu a uvědomovali si jejich dopad na celý sport.
Bývalý pilot Formule 1 David Coulthard upozorňuje na proměnu mentality v současném paddocku a tvrdí, že dnešním jezdcům oproti jeho éře chybí výraznější emoce a neústupná snaha po vítězství.