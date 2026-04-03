Nová sezona Formule 1 přináší mezi jezdci různé reakce a některé týmy čelí nečekaným výzvám. Lance Stroll se rozhodl vyzkoušet něco nového mimo F1 a chystá se na svůj debut v závodech GT3.
Kritika pravidel pro letošní sezonu sílí a stále častěji ji otevřeně vyjadřují samotní jezdci. Nejvýraznějším hlasem je Max Verstappen, který novou éru označuje za příliš „umělou“.
Čtyřnásobný mistr světa už během předsezónních testů přirovnal budoucí podobu Formule 1 k „Formula E na steroidech“. Jeho slova přitom odrážejí širší pochybnosti nejen mezi jezdci, ale i mezi fanoušky.
Formule 1 přitom prochází zásadní technologickou změnou. Nová pravidla zavádějí větší podíl elektrifikace, plně udržitelná paliva a aktivní aerodynamiku.
Podle kritiků ale právě tato kombinace vzdaluje sport jeho původní podstatě. Místo jednoduchého a přirozeného závodění se podle nich F1 mění v příliš složitý a technicky řízený celek.
Napětí kolem budoucnosti Formule 1 ještě narostlo poté, co Max Verstappen přiznal, že zvažuje, zda v šampionátu bude pokračovat. Zároveň se stále více objevuje i v jiných závodních disciplínách, například ve vytrvalostních závodech na Nürburgringu.
Podobnou cestou se nyní vydává i Lance Stroll. Aston Martin potvrdil, že si odbude debut v GT3 při závodě GT World Challenge Europe Endurance Cup na okruhu Paul Ricard.
Stroll usedne do vozu Aston Martin Vantage AMR GT3 společně s Robertem Merhim a Mariem Boyaou za tým Comtoyou Racing.
Tým o jeho startu uvedl: „Lance si vždy užíval čisté závodění ve všech jeho podobách a byl nadšený z příležitosti soutěžit v další vysoce konkurenční sérii během přestávky v kalendáři Formule 1.“
Důraz na „čisté závodění“ působí jako nenápadná reakce na diskuse o směřování Formule 1 a rostoucí složitosti nových pravidel.
Stroll už dříve naznačil, že s vývojem pravidel není zcela spokojený: „Pro mě by to mohlo být hezčí.“ Podle něj by auta mohla být lehčí a vybavená hezkými motory využívajícími udržitelná paliva.
Současný směr podle něj nevyužívá plný potenciál ekologických paliv: „Teď už máme zelené palivo. Můžeme závodit s udržitelným palivem a mít motory, které dobře zní, a lehká auta.“
Stroll své zklamání shrnul: „Je škoda, že jako sport toho nevyužíváme.“ Připustil ale, že názory v paddocku nejsou jednotné: „Asi nejsme v Astonu s pravidly tak spokojení, ale pravděpodobně George Russell a Kimi Antonelli mohou být spokojeni.“
Jeho přesun do GT3 tak není jen zpestřením programu, ale ukazuje i širší trend, kdy někteří jezdci hledají jednodušší a přirozenější formu závodění mimo současnou Formuli 1.
