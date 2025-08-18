Max Verstappen čelí výzvě: Red Bull zatím ztrácí tempo, mistr světa se učí v boji

Max Verstappen přijímá pokles formy Red Bullu a soustředí se na učení s aktuálním vozem. Jeho cílem je být připraven na technické změny v roce 2026.
Max Verstappen se otevřeně vyjádřil o současné situaci Red Bullu ve Formuli 1, která se zatím neblíží dominantnímu tempu, jaké tým ukazoval v letech 2021 až 2024. Nizozemský pilot během té doby získal čtyři po sobě jdoucí tituly a vedení Milton Keynes bylo téměř neporazitelné. V letošní sezóně však tým čelí problémům s konkurenceschopností a nedokázal navázat na své předchozí úspěchy.
"Musíte jednoduše přijmout, kde se nacházíte," uvedl Verstappen pro F1.com. "Ano, momentálně nejsme nejrychlejší, ale ani nejsme nejpomalejší. Vždy chceme být lepší, a vlastně to bylo stejné i když jsme vyhrávali. Teď moc nevyhráváme, snažíme se jen lépe porozumět vozu, kde můžeme najít čas, protože příští rok přijdou nové regulace, ale myslím, že se toho letos dá stále hodně naučit."
O své zkušenosti s méně konkurenceschopnými vozy se Verstappen podělil s nadhledem. "Měl jsem mnoho let, kdy jsem neměl vítězný vůz, takže to je prostě Formule 1 a víte, jak to funguje, takže není těžké se s tím vyrovnat."
Ve 27 letech je Verstappen klíčovým tahounem Red Bullu a sám získal 187 ze 194 bodů týmu. Sezonu začínal po boku nováčka Liama Lawsona, který byl po dvou závodních víkendech nahrazen Yukim Tsunodou. Tým už delší dobu hledá spolujezdce schopného držet krok s výkony čtyřnásobného šampiona.
I přes Tsunodovy obtíže s adaptací na vůz Red Bullu Verstappen bránil svého kolegu během víkendu v Španělsku. "Yuki není palačinka," řekl s úsměvem novinářům. "Tohle [s druhým jezdcem Red Bullu] trvá už dlouho. Možná je to znamení. Znamení čeho? To si rozhodnete sami."
