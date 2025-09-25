Max Verstappen čelí nové výzvě: Čeká ho premiéra v GT3 na ikonickém Nordschleife

Max Verstappen se tento víkend poprvé představí v závodě GT3 na legendárním okruhu Nordschleife, kde pojede čtyřhodinový závod ve voze Ferrari 296 spolu s Chrisem Lulhamem.
Max Verstappen se tento víkend představí poprvé v závodě kategorie GT3 na legendárním okruhu Nürburgring Nordschleife v rámci série Nurburgring Endurance Series. Čtyřnásobný mistr světa F1 bude sdílet vůz Emil Frey Ferrari 296 s Chrisem Lulhamem při čtyřhodinovém závodě v sobotu.
Jeho start přichází pouhé dva týdny poté, co absolvoval speciální test v Porsche Cayman GT4, aby získal licenci potřebnou k účasti v závodech GT3 v Zeleném pekle. Tímto krokem se poprvé v kariéře postaví do boje o celkové vítězství, což bylo očekáváno již po jeho GT4 vystoupení.
„Je mou vášní účastnit se i těchto GT3 závodů, nemohu se dočkat,“ řekl 27letý Verstappen, který minulý víkend vyhrál Velkou cenu Ázerbájdžánu. „Jsem vášnivý závodník i mimo Formuli 1. Každé kolo na Nordschleife je jiný zážitek.“
„Atmosféra je úžasná a okruh přitahuje spoustu fanoušků vytrvalostních závodů. Baví mě závodit i v jiných kategoriích než Formule 1 a mým snem je jednou se zúčastnit 24hodinovky na Nordschleife,“ dodal Verstappen.
Nordschleife patří mezi jeho nejoblíbenější tratě. „Je to nesmírně náročný okruh, s velkou délkou a historicky těsným uspořádáním, které vyžaduje maximální koncentraci,“ vysvětlil.
Jeho spolujezdec Chris Lulham prožívá svoji debutovou sezonu v GT závodech. Dvacetidvouletý závodník, který začínal se simulátory, letos soutěží v GT World Challenge s týmem Verstappen.com Racing.
Zpráva o Verstappenově startu přišla zároveň s uvolněním předběžného seznamu účastníků zveřejněného ve středu. Nejde přitom o jeho první kontakt s GT3 vozem na Nordschleife, v květnu zde testoval Ferrari 296 a údajně zajel neoficiální rekordní kolo.
Zatím není jasné, zda to bude jeho poslední vystoupení na Nürburgringu v letošní sezóně, ale možnost existuje. Finále NLS 2025 se koná 11. října a nekoliduje s žádným závodem Formule 1, takže prostor pro další start stále existuje.
Liam Lawson dosáhl v Ázerbájdžánu nejlepšího výsledku kariéry, ale cesta zpět do hlavního týmu Red Bullu mu zůstává zavřená.
V Baku Hamilton neuposlechl pokyn a neustoupil Leclercovi, který situaci označil za „hloupou“ a „nespravedlivou“. Incident odhalil napětí mezi týmovou strategií a ambicemi jezdců.
Romain Grosjean usedne v Itálii do vozu Haasu z roku 2023 a po letech se znovu setká s dobře známou tváří. Současný šéf týmu Ajao Komatsu si tentokrát vezme roli jeho inženýra, čímž oživí jejich společnou kapitolu z minulosti.
Lewis Hamilton zažil v Ázerbájdžánu zklamání poté, co ho nepřipravená strategie pneumatik od Ferrari připravila o postup do Q3. Sedminásobný šampion otevřeně kritizoval volbu týmu, který ho poslal na měkké směsi místo rychlejších středních pneumatik
Pierre Gasly popsal svou spolupráci s Flaviem Briatorem, legendou F1 známou svou genialitou i kontroverzními rozhodnutími.
Kimi Räikkönen sedm let po svém mistrovském titulu v roce 2007 už není jen jezdcem, ale stal se šéfem týmu, který dokázal vyhrát mistrovství světa.
Felipe Massa se před Nejvyšším soudem v Londýně domáhá spravedlnosti za ztracený titul z roku 2008, kdy podle něj FIA a Bernie Ecclestone přehlédli skandál „Crashgate“.
Isack Hadjar zažil divoký start ve Formuli 1, od kolize ještě před startem v Austrálii až po pódiové umístění v Nizozemsku. Mladý Francouz ukázal, že se rychle učí a dokáže konkurovat nejlepším. V posledních dnech se proto hodně spekuluje o jeho přestupu k Red Bullu.
Carlos Sainz získal třetí místo v ázerbájdžánské Grand Prix a připsal si první pódiový úspěch s Williamsem. Jeho nástupce u Ferrari, Lewis Hamilton, zatím s novou stájí podobného výsledku nedosáhl.
V Baku dosáhli mladí jezdci Red Bullu výborného výsledku, když Liam Lawson dojel pátý těsně před Yukim Tsunodou. Racing Bulls díky tomu poskočili na šesté místo v Poháru konstruktérů a ukázali rostoucí formu i potenciál svých mladých jezdců.
Max Verstappen se dostal zpět do hry o vítězství a jeho dalším cílem je dohnat 69bodovou ztrátu, aby získal svůj pátý titul mistra světa jezdců.