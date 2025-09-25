Max Verstappen čelí nové výzvě: Čeká ho premiéra v GT3 na ikonickém Nordschleife

Max Verstappen se tento víkend poprvé představí v závodě GT3 na legendárním okruhu Nordschleife, kde pojede čtyřhodinový závod ve voze Ferrari 296 spolu s Chrisem Lulhamem.

Max Verstappen se tento víkend představí poprvé v závodě kategorie GT3 na legendárním okruhu Nürburgring Nordschleife v rámci série Nurburgring Endurance Series. Čtyřnásobný mistr světa F1 bude sdílet vůz Emil Frey Ferrari 296 s Chrisem Lulhamem při čtyřhodinovém závodě v sobotu.

Jeho start přichází pouhé dva týdny poté, co absolvoval speciální test v Porsche Cayman GT4, aby získal licenci potřebnou k účasti v závodech GT3 v Zeleném pekle. Tímto krokem se poprvé v kariéře postaví do boje o celkové vítězství, což bylo očekáváno již po jeho GT4 vystoupení.

„Je mou vášní účastnit se i těchto GT3 závodů, nemohu se dočkat,“ řekl 27letý Verstappen, který minulý víkend vyhrál Velkou cenu Ázerbájdžánu. „Jsem vášnivý závodník i mimo Formuli 1. Každé kolo na Nordschleife je jiný zážitek.“

Romain Grosjean pro sezónu 2020

Po pěti letech zpět v F1: Romain Grosjean opět usedne za volant Haasu

„Atmosféra je úžasná a okruh přitahuje spoustu fanoušků vytrvalostních závodů. Baví mě závodit i v jiných kategoriích než Formule 1 a mým snem je jednou se zúčastnit 24hodinovky na Nordschleife,“ dodal Verstappen.

Nordschleife patří mezi jeho nejoblíbenější tratě. „Je to nesmírně náročný okruh, s velkou délkou a historicky těsným uspořádáním, které vyžaduje maximální koncentraci,“ vysvětlil.

Jeho spolujezdec Chris Lulham prožívá svoji debutovou sezonu v GT závodech. Dvacetidvouletý závodník, který začínal se simulátory, letos soutěží v GT World Challenge s týmem Verstappen.com Racing.

Zpráva o Verstappenově startu přišla zároveň s uvolněním předběžného seznamu účastníků zveřejněného ve středu. Nejde přitom o jeho první kontakt s GT3 vozem na Nordschleife, v květnu zde testoval Ferrari 296 a údajně zajel neoficiální rekordní kolo.

Zatím není jasné, zda to bude jeho poslední vystoupení na Nürburgringu v letošní sezóně, ale možnost existuje. Finále NLS 2025 se koná 11. října a nekoliduje s žádným závodem Formule 1, takže prostor pro další start stále existuje.

