Max Verstappen bojuje s výkonnostními problémy: Red Bull svolává krizové jednání

Po závodě v Šanghaji, kde Max Verstappen skončil čtvrtý, Helmut Marko naznačil, že Red Bull bude intenzivně zkoumat příčiny problémů s jejich vozem RB21, který neudržuje krok s McLareny MCL39, informuje RacingNews365. McLareny dominovaly v prvních dvou letošních závodech, když Lando Norris zvítězil v Melbourne a Oscar Piastri následně přidal další vítězství v Šanghaji.

Max Verstappen, jehož výkon v Číně nebyl podle očekávání vzhledem k výkonnostnímu rozdílu mezi jeho vozem a konkurencí, se vyjádřil, že je těžké najít správnou cestu: „Je těžké říct, když vlastně nevíte, kde a jak to najít,“ řekl po závodě pro Sky Sports F1. „Máme 10 dní, doufejme, že se dozvíme něco víc a budeme konkurenceschopnější.“

V týdnu se Verstappen zúčastní krizové porady, kterou Red Bull svolá po Velké ceně Číny. Tým se zaměří na analýzu problémů s vozem a pokusí se zjistit, jak zlepšit výkon jejich auta, které se ukázalo být pomalejší než McLareny.

Co se týče schůzky, Marko potvrdil, že Verstappen se jí zúčastní: „Max příští týden navštíví továrnu, aby probrali, kde jsou slabé stránky,“ řekl pro Motorsport NL. „Musíme auto co nejrychleji zlepšit, ale víme, že to bude nějaký čas trvat. Viděli jsme, že situace se může lišit podle okruhu nebo směsi pneumatik. McLaren je jasně napřed a musíme najít způsob, jak na to reagovat.“