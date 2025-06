Max Verstappen bez zábran: Co řekl o legendární trati Nordschleife?

Max Verstappen nedávno potvrdil, že se legendární trať Nordschleife do kalendáře Formule 1 už nikdy nevrátí. Podle něj je okruh „příliš nebezpečný“ pro současné monoposty F1, která jsou mnohem rychlejší a technicky náročnější než dřívější vozy. Přestože Nordschleife stále hostí různé závody, zejména vytrvalostní závody GT3, vrátit se zpět do F1 je podle Verstappena nereálné, informuje RacingNews365.

Nizozemský jezdec měl nedávno možnost vyzkoušet si jízdu po Nordschleife v autě kategorie GT3, kde jezdil pod pseudonymem „Franz Hermann“. Tento test mu umožnil znovu poznat složitost a výzvy této slavné tratě, na které se naposledy jela F1 v roce 1976. Právě tam došlo k tragickému incidentu Nikiho Laudy, který téměř přišel o život po vážném požáru během závodu.

Na otázku, zda by rád viděl návrat Nordschleife do F1, Verstappen odpověděl jasně: „To opravdu nebude možné s dnešními auty Formule 1.“ Dodal, že při rychlostech aut GT3 je jízda na trati ještě stále bezpečná a proveditelná. „Viděl jsem staré záběry, včetně těch z F1 na Nordschleife, a jedno je jisté – F1 tam už nikdy nebude. Je to prostě příliš nebezpečné.“

Formule 1 se naopak v posledních letech snaží rozšiřovat svůj kalendář o nové lokality jako Jeddah, Las Vegas nebo Miami. Verstappen ale není zcela spokojen s aktuálním směrem šampionátu. Tvrdí, že pokud by byl on šéfem, kalendář by vypadal jinak a počet závodů by byl menší.

„V ideálním případě by se v těchto zemích měla rozvíjet i kultura motorsportu,“ uvedl Verstappen. „Ale kdybych měl já něco říct, kalendář by měl méně závodů a některé okruhy by měly výjimečný status a vždy by tam patřily. Mezi ně patří Spa-Francorchamps, Zandvoort, Silverstone, Imola, Suzuka a Brazílie.“