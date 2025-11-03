Ferrari po USA a Mexiku překvapuje: Tým prozrazuje detaily o voze na příští rok

Podle informací médií si Ferrari po slibných výsledcích na nedávných závodech v USA a Mexiku rozmyslelo rozsah změn na svém voze pro sezónu 2026.
Ferrari vstupuje do příprav na sezónu 2026 s novou dávkou optimismu. Po slibných výsledcích na závodech v USA a Mexiku se tým rozhodl u svého vozu Project 678, což je označení pro šasi na budoucí rok, provést méně změn, než původně plánoval. Podle italského deníku La Gazzetta dello Sport poslední dvě Grand Prix „odstranily mnoho pochybností ohledně konečných rozhodnutí pro rok 2026“.
„Výkony v Austinu a Mexiku nám ukázaly, že některé obavy byly spíše teoretické než reálné,“ uvedl zdroj blízký týmu. „Stabilita vozu pod různými zatíženími nás přesvědčila, že není nutné zasahovat radikálně do zavěšení.“
Sezóna 2025 byla pro Ferrari náročná, tým stále čeká na své první vítězství a musel řešit problémy s výškou podlahy, které například vedly k diskvalifikaci Lewise Hamiltona v Číně kvůli nadměrnému opotřebení skid-blocku. „Bylo nutné zvýšit výšku vozu, což sice ovlivnilo výkon, ale zabránilo opakování podobných problémů,“ dodal zdroj.
Pullrod přední zavěšení, zavedené pro letošní sezónu, se stalo hlavním tématem diskusí v paddocku, zatímco nové zadní zavěšení představené na GP Belgie mělo uvolnit potenciál SF-25 s různými výsledky. Ferrari původně plánovalo výrazné změny u obou zavěšení pro rok 2026, pokud by současné uspořádání nadále selhávalo, nyní však tým směřuje k evolučním úpravám.
„Závody v USA a Mexiku nám ukázaly, že je lepší provádět postupné úpravy než radikální změny,“ uvedl další zdroj. „Budeme měnit jen pružnost některých částí, jako jsou torzní tyče a heave dampers, které ovlivňují světlou výšku vozu.“
Nová pravidla pro rok 2026, zahrnující omezení ground-effectu, 50 procent elektrifikace, plně udržitelné palivo a aktivní aerodynamiku, by měla vyřešit hlavní slabiny SF-25 z letošní sezóny. Díky tomu může Ferrari pracovat na Project 678 s větší jistotou ohledně podvozku a jeho chování v různých podmínkách.
Project 678 není jedinou technickou novinkou. V minulém měsíci vyšlo najevo, že Ferrari připravuje „revoluční“ motor s hliníkovou hlavou válců a utajovaným sacím systémem. Původní návrh s inovativní ocelovou hlavou, který prosadil Wolf Zimmermann, byl opuštěn kvůli obavám o spolehlivost.
Italská média tradičně přesně předpovídají technické detaily Ferrari. Stejně tak se před oficiálním představením SF-25 v únoru 2025 odhalily změny u pullrod předního zavěšení, tmavší lak vozu a posunutí kokpitu směrem dozadu, což dokazuje přesnost jejich informací.
