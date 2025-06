Max Verstappen a čas změny? Bernie Ecclestone promluvil o roku 2026, kde by měl závodit

Budoucnost Maxe Verstappena ve formuli 1 zůstává před sezonou 2026 otevřená. Po složitém ročníku 2025 a nejasnostech ohledně vývoje monopostu Red Bullu se v paddocku začíná stále hlasitěji mluvit o možném přestupu nizozemského šampiona.

Smlouva Verstappena s Red Bullem sice platí až do roku 2028, podle zákulisních informací však obsahuje výkonnostní klauzule, které mu umožňují odejít, pokud tým nebude schopen bojovat o přední příčky. Právě to se letos stalo předmětem intenzivních spekulací.

Podle informací ze zákulisí víkendové Velké ceny Rakouska má Verstappenův tým jednat s Mercedesem. Šéf německé stáje Toto Wolff již dříve přiznal zájem o nizozemského mistra světa, i kdyby to znamenalo ukončení spolupráce s Georgem Russellem.

Do debaty nyní vstoupil i bývalý šéf formule 1 Bernie Ecclestone. V rozhovoru pro Sky Sports prohlásil, že Verstappen by měl zůstat u Red Bullu, pokud tam cítí štěstí a stabilitu. „Myslím, že by měl být tam, kde je šťastný. Ať už to bude kdekoliv, pokud bude šťastný a bude stále schopen podávat výkony,“ uvedl Ecclestone.

Verstappen se ke spekulacím na tiskové konferenci v Rakousku příliš vyjadřovat nechtěl. Potvrdil však, že věří ve správný směr, kterým se Red Bull vydal. Jeho manažerský tým je ovšem opatrnější a zpochybňuje technické plány stáje pro sezonu 2026, kdy vstoupí v platnost nové motorové regule.

Zdroje blízké Verstappenovi tvrdí, že případné další roky v Red Bullu by mohly být „bolestivé“, pokud tým nezvládne držet krok s Ferrari nebo Mercedesem. Sázka na nového motorového partnera je pro vedení trojnásobného mistra světa nejistá.

Zcela mimo hru je prý možnost přestupu do Aston Martinu. Zajímavější variantou se ale může stát návrat ke spolupráci s konstruktérem Adrianem Neweym, pokud by se legendární inženýr vrátil k závodnímu projektu v jiné stáji.