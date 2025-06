Napětí v týmu? Russell připouští, že Mercedes jedná s Verstappenem

George Russell naznačil, že mezi Mercedesem a Maxem Verstappenem probíhají vážné rozhovory. Britský jezdec tak přiživil spekulace o možném přestupu nizozemského šampiona do stáje z Brackley.

Před Velkou cenou Rakouska se George Russell opět postavil před novináře s typickou otevřeností. A i když žádné zásadní novinky ohledně své budoucnosti v Mercedesu nenabídl, mezi řádky zaznělo dost na to, aby znovu rozvířil spekulace – nejen o sobě, ale i o Maxovi Verstappenovi.

„Jo, trochu jo. Ale žádné velké novinky zatím nejsou,“ odpověděl na otázku Sky Sports F1 ohledně pokroku v jednání o své smlouvě. Jeho současná dohoda končí letos, stejně jako kontrakt týmového kolegy Kimiho Antonelliho. A právě tady začíná být situace kolem Mercedesu zajímavá.

Russell nicméně zůstává klidný. Výsledky mu dávají důvod. „Myslím, že s výkony, které teď podávám – a které odpovídají tomu, co jsem předváděl v minulých letech – nemám absolutně žádný důvod se obávat.

„Ale samozřejmě by pomohlo, kdyby už bylo pero na papíře. Tak uvidíme.“ Brit letos skutečně působí stabilně – vítězství v Kanadě, pět pódií a průběžné čtvrté místo v šampionátu jen 19 bodů za Verstappenem jsou silnou vizitkou. Mercedes se drží na druhém místě Poháru konstruktérů, ale boj o tuto pozici je stále otevřený.

Největší rozruch však vyvolala jeho zmínka o Verstappenovi. Ne poprvé naznačil, že jednání mezi nizozemskou hvězdou Red Bullu a Mercedesem skutečně probíhají.

„Mercedes se chce vrátit na vrchol – a když se chcete vrátit na vrchol, musíte mít ty nejlepší jezdce, nejlepší inženýry, nejlepší tým v boxech. A právě o to Mercedes usiluje. Takže je naprosto normální, že probíhají rozhovory s jezdci jako Verstappen.“

Tato slova přicházejí v době, kdy vztah mezi Russellem a Verstappenem není bezproblémový. Oba se v posledním půlroce několikrát střetli na trati – fyzicky i verbálně. Russell to ale příliš neřeší.

„Tohle pro mě ani není téma. Když závodíte proti těm nejlepším a nejagresivnějším, musíte stát pevně a mít lokty venku – dát tolik, kolik dává soupeř. To je můj přístup, když závodím s někým jeho kalibru. Ale nakonec se soustředím na sebe. Bojuju za sebe, za svůj tým. A jestli jsme se s Maxem párkrát potkali v posledních měsících, tak to prostě tak vyšlo.“

Možná nejzajímavější na celé tiskové konferenci bylo ale to, že Russell neřešil jen vlastní budoucnost. Nenápadně zmínil, že Mercedes ještě nemá jasno ani o druhé sedačce – přestože se často mluvilo jen o náhradě za Hamiltona, který už u týmu není.

„Toto mi jasně řekl, že podle něj podávám výkony na úrovni těch nejlepších. A podle jeho slov – ne mých – je jen jeden jezdec, o jehož výkonu se dá diskutovat. Takže nemám žádné obavy o svou budoucnost.

Ale v každém týmu jsou dvě místa, a on musí zvážit, kdo budou ti dva jezdci. Myslím, že právě to je důvod, proč se to celé zatím odkládá.“

Zatímco se F1 připravuje na další závodní víkend ve Spielbergu, zdá se, že za kulisami běží mnohem důležitější bitva – ta o to, kdo v roce 2026 usedne do stříbrných monopostů. A Russell dává jasně najevo, že ať už bude vedle něj kdokoliv, je připraven bojovat. Klidně i s Maxem.