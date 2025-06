Leclerc otevřeně o výzvách nových pravidel 2026: Nadšení zatím chybí

Charles Leclerc nedávno poskytl poněkud znepokojující hodnocení nových monopostů pro sezónu 2026, když přiznal, že „to není to nejzábavnější závodní auto, jaké jsem kdy řídil“. Tuto poznámku uvedl v reakci na otázku, kolik času věnuje ladění nového vozu v simulátoru týmu Ferrari v Maranellu. Leclerc prozradil, že polovinu času v simulátoru tráví na letošním modelu pro rok 2025 a druhou polovinu na zcela nové konstrukci, která bude znamenat nejzásadnější změny pravidel v historii F1, informuje Motorsport.com.

Momentálně se Leclerc nachází na pátém místě šampionátu s odstupem 94 bodů za lídrem Oscarem Piastrim, protože Ferrari se letos potýká s problémy s výkonem. Když popisoval své první dojmy z jízdy s novým modelem 2026 v simulátoru, zdůraznil: „Příští rok bude opravdu důležitý. Tento rok máme ještě pár plánovaných novinek, ale příští rok je všechno nové, takže se na to musíme soustředit. Bude zásadní začít správně a na tom momentálně pracujeme.“

Leclerc však dodal, že nový vůz není pro řidiče zrovna příjemný: „Řekněme, že to není nejzábavnější závodní auto, jaké jsem dosud řídil, ale projekt je stále v rané fázi. Doufám, že se během příštích měsíců výrazně zlepší, ale není žádným tajemstvím, že pravidla pro příští rok asi nebudou pro jezdce tolik příjemná. Prozatím tedy nejsem fanouškem, ale takový je stav věcí.“

Zajímavé je, že i přes tyto obtíže zůstává Leclerc optimistou a rád by čelil výzvě „maximalizovat potenciál zcela odlišného auta“, i když přiznává, že zatím si z jízdy moc radosti neodnáší. Jeho týmový kolega Lewis Hamilton je na tom v hodnocení šampionátu ještě hůř, ale oba jezdci se podle Leclerca dokážou přizpůsobit rozdílným stylům a společně pracovat na zlepšení vozu.

„Uvnitř týmu máme všechny nástroje, abychom přizpůsobili auto mému stylu i Lewisovu,“ řekl Leclerc a dodal: „Nejsem vůbec znepokojený. V dnešní F1, díky technologiím a inženýrské podpoře, máme svobodu nastavit auto tak, aby bylo co nejrychlejší. Už to není jako před 10 či 15 lety, kdy jste byli více omezení. Teď máme nástroje k dosažení maximální rychlosti, a to je to, co chci i Lewis.“