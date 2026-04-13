David Coulthard se pozastavuje nad reakcí FIA po sporu Maxe Verstappena s médii

David Coulthard se pozastavil nad tím, jak byla nedávná situace kolem mediálních povinností v Suzuce následně řešena. Podle něj může celý případ vyvolávat otázky ohledně toho, jak jednotně jsou v prostředí Formule 1 uplatňována pravidla a postupy.
Napětí mezi Maxem Verstappenem a některými novináři se znovu vyostřilo během čtvrtečního programu před Velkou cenou Japonska v Suzuce. Verstappen odmítl zahájit plánovanou mediální povinnost, dokud byl v místnosti přítomen reportér deníku The Guardian. Tím navázal na dlouhodobě napjatý vztah mezi oběma stranami.
Celá situace souvisí s událostmi z konce sezony 2025 v Abú Zabí. Verstappen tehdy dostal dotaz na kolizi s Georgem Russellem ze španělské Grand Prix, která ho podle tehdejšího vývoje bodů stála důležité ztráty v boji o titul.
Tyto body se nakonec ukázaly jako rozhodující, protože Verstappen prohrál šampionát 2025 o pouhé dva body s Lando Norris. Právě v Suzuce pak při mediálním setkání v zázemí Red Bullu trval na tom, aby konkrétní novinář opustil místnost, než začne společná část rozhovorů.
Bývalý jezdec David Coulthard situaci později komentoval v podcastu Up To Speed. „I když má v podstatě pravdu a nemusí na otázku odpovídat, je nezvyklé, aby někdo požadoval, aby novinář opustil místnost.“
Coulthard zároveň vyjádřil překvapení nad tím, že se k situaci oficiálně nevyjádřila ani FIA.
„Jsem trochu překvapený, že FIA nezaujala žádné stanovisko. Neviděl jsem žádné napomenutí,“ uvedl.
Dodal také, že podle něj FIA uplatňuje pravidla nerovnoměrně. Upozornil, že za sprosté slovo v oficiálním prostředí hrozí jezdcům pokuta, zatímco jiné situace, například spory s novináři, nemusí být posuzovány stejně přísně.
Podle dostupných informací se v tomto případě nepočítá s žádným oficiálním vyšetřováním. Důvodem je, že k incidentu nedošlo během oficiální tiskové konference pořádanou FIA, ale v rámci mediální povinnosti organizované přímo týmem. Přestože šlo o povinné setkání s novináři, jeho průběh spadal plně pod odpovědnost stáje.
Max Verstappen přitom není v podobné situaci poprvé. K obdobnému momentu došlo například během Velké ceny Austrálie 2025, kdy tehdejší šéf týmu Alpine Oliver Oakes nechal vykázat reportéra po sérii nepříjemných otázek.
Verstappen je dlouhodobě vnímán jako jedna z nejotevřenějších, ale zároveň nejvíce polarizujících osobností současné Formule 1. Jeho výroky pravidelně vyvolávají diskuze napříč paddockem i mezi fanoušky, zejména v souvislosti s komunikací vůči FIA a mediálními pravidly.
Napětí mezi jezdcem a řídicím orgánem se neobjevilo až v poslední době, ale začalo sílit už dříve. Výrazným momentem byla Velká cena Singapuru 2024, kdy byl Max Verstappen potrestán za použití vulgárního výrazu během oficiální tiskové konference. Od té doby se opakovaně vyjadřuje kriticky k některým pravidlům i celkovému fungování Formule 1.
S kritikou se ale neozývá jen v souvislosti s pravidly, ale také směrem k budoucím technickým změnám. Zejména k sezoně 2026, kterou s nadsázkou popsal slovy: „Vyměnil jsem simulátor za Nintendo Switch.“ Tím zpochybnil směřování F1 k jednoduššímu a více „hernímu“ pojetí.
Zároveň ale zdůrazňuje, že se necítí umlčovaný. „Nikdo se mě nesnaží umlčet. Na konci dne říkám, co si o situaci myslím, protože mi na sportu záleží. Myslím, že je to správné, řeknu to a jdu dál. Jen to teď není úplně příjemná situace,“ uvedl.
K otázce motivace v náročnějším období uvedl otevřeně: „Je to oprávněná otázka. Každý den se znovu přesvědčuji, že má smysl pokračovat. A děje se to často.“
Současně zdůrazňuje, že jeho nespokojenost nesměřuje proti týmu Red Bull Racing, ale spíše k celkovému směřování a nastavení sportu. „Všichni se snaží dělat maximum, ale je to souhra více věcí, kvůli kterým to pro mě teď není ideální,“ dodal.
David Coulthard se pozastavil nad tím, jak byla nedávná situace kolem mediálních povinností v Suzuce následně řešena. Podle něj může celý případ vyvolávat otázky ohledně toho, jak jednotně jsou v prostředí Formule 1 uplatňována pravidla a postupy.
