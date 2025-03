Marko rozhodl: Tsunoda dokončí sezonu 2025 v Red Bullu

Red Bull překvapil, když Liam Lawson ztratil místo v hlavním týmu už po dvou závodech sezóny 2025, ale podle Helmuta Marka zůstane Yuki Tsunoda minimálně do konce roku. Tým se tím snaží stabilizovat situaci, i když další změny nelze vyloučit.

Red Bull opět vyvolal spekulace změnou ve své jezdecké sestavě, což jen podtrhuje aktuální nejistotu v týmu. Helmut Marko však v rozhovoru pro publikaci Formel1.de jasně uvedl, že Yuki Tsunoda zůstane v hlavním týmu až do konce sezóny: „Yuki Tsunoda dokončí sezónu.“

Na otázku, zda by mohl být Isack Hadjar, jehož debut ve Formuli 1 je dosud většinou pozitivní, dalším kandidátem, pokud by Tsunoda nesplnil očekávání, Marko stručně reagoval: „Yuki Tsunoda zůstane v týmu do konce sezóny.“

Marko také vysvětlil, proč Red Bull změnil názor na Tsunodu, který měl ještě před třemi měsíci jiný osud. Podle něj Tsunoda prošel zásadní změnou, která byla klíčová pro rozhodnutí týmu. „Yuki je rychlý jezdec, to víme, ale měl výkyvy,“ přiznal Marko. „Proto jsme si původně mysleli, že Lawson je lepší volba. Ale Yuki prošel změnou. Změnil management, a v této situaci to byla nejlepší volba.“

Marko se také vrátil k příkladu Suzuky, kde Lawson znal trať, zatímco Hadjar se v Číně poprvé objevil, přesto se okamžitě dostal do tempa, skoro stejně rychlý jako Tsunoda – alespoň v kvalifikaci. „Byla to spirála dolů, kterou jsme museli zlomit, abychom Lawsonovi umožnili pokračovat v kariéře,“ řekl Marko.

„Yuki měl výkyvy – vzpomínám si na dvě havárie v Mexiku,“ pokračoval. „Prostě nebyl tak stabilní jako teď.“ Tsunoda, který je ve své páté sezóně ve Formuli 1, nyní podle Marka prokázal klíčovou stabilitu a zkušenosti, což je pro Red Bull zásadní. „Yuki opakovaně říkal, že je tím pravým mužem pro Red Bull Racing,“ dodal Marko.

Po Velké ceně Číny dal Red Bull Tsunodovi ještě příležitost v simulátorech, aby měl tým potřebný přehled o jeho výkonech. „Museli jsme jednat rychle,“ komentoval Marko. „Všechno bylo pozitivní, včetně technické zpětné vazby, což mu často vyčítali – že nerozumí technické stránce nebo že nedokáže nastavit auto. I to se ukázalo jako nesprávné.“

Nakonec Marko ubezpečil, že podpora Hondy pro svého chráněnce nebyla klíčovým faktorem pro výměnu jezdců: „To nebyl rozhodující faktor.“