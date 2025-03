Liam Lawson reaguje na rozhodnutí Red Bullu: Na sociální sítě napsal dojemný vzkaz

Liam Lawson se ocitl ve složité situaci. Po pouhých dvou závodních víkendech v hlavním týmu Red Bullu přichází rozhodnutí, které ho vrací zpět k Racing Bulls. Naopak Yuki Tsunoda dostává prestižní šanci debutovat za Red Bull před domácím publikem v Suzuce.

Spekulace o možném střídání se začaly šířit už po Velkých cenách Austrálie a Číny, kde Lawson nezískal žádné body a neprobojoval se z Q1. Přestože šlo o okruhy, na kterých nikdy předtím nezávodil, tlak byl neúprosný a změna nakonec přišla.

Na sociálních sítích Lawson reagoval s pokorou, ale nepopírá, že ho rozhodnutí zasáhlo: „Být jezdcem Red Bull Racing byl můj sen už od dětství, celý život jsem na to dřel,“ napsal na Instagram. „Je to těžké, ale jsem vděčný za všechno, co mě dostalo až sem. Děkuji všem, kdo mě podporovali, znamená to pro mě strašně moc.“

Nyní má 23letý Novozélanďan možnost znovu vybudovat svou pozici v týmu Racing Bulls, kde už má za sebou 11 závodů. A jeho návrat přijde na okruhu, který dobře zná – v Suzuce.

Příběh Pierra Gaslyho dokazuje, že návrat do juniorského týmu nemusí znamenat konec cesty. Lawson tak dostává šanci ukázat, že ještě neřekl poslední slovo.

Liam Lawson se po nečekaném návratu do Racing Bulls snaží dívat vpřed a bere novou výzvu s odhodláním. Přestože jeho sen závodit za Red Bull Racing byl na čas odložen, Novozélanďan se nevzdává a vítá další šanci v týmu, který dobře zná.

„Děkuji Visa Cash App Racing Bulls za vřelé přijetí,“ uvedl Lawson. „Jsem nadšený a připraven pustit se do práce na jednom z mých nejoblíbenějších míst.“

Tým Racing Bulls vstoupil do sezóny 2025 ve skvělé formě – díky Yukimu Tsunodovi a nováčkovi Isacku Hadjarovi se stal pravidelným hráčem v bojích o body. Nyní doufají, že Lawson pomůže tuto dynamiku udržet.

„Všichni v týmu se těší na spolupráci s Liamem a uděláme vše pro to, aby měl co nejlepší podmínky, aby mohl naplno ukázat svůj talent,“ uvedl šéf týmu Laurent Mekies. „Minulý rok k nám skvěle zapadl a nemůžeme se dočkat, až se budeme společně posouvat vpřed. S Isackem, který už předvedl skvělý start sezóny, máme mladou a silnou sestavu.“

Lawson tak dostává příležitost znovu ukázat, proč si Red Bull vybral právě jeho. Jak se obou mladíkům povede se dozvíme již příští týden během GP Japonska od 4. dubna do 6.dubna.