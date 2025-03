Mario Andretti odhalil tajemství výběru jezdců pro Cadillac: V hledáčku je i Sergio Pérez

Mario Andretti, otec Michaela Andrettiho a mistr světa z roku 1978, i nadále působí jako poradce správní rady Cadillacu, kde se podílí na výběru jezdců pro tým. V podcastu pro ESPN prozradil, že jeden kokpit by měl patřit americkému pilotovi, zatímco druhý je otevřený pro zahraniční závodníky, přičemž jedním z kandidátů je Sergio Pérez.

„Kéž bych vám to mohl říct, ale necháváme si to pro sebe, protože nechceme vzbuzovat naděje, kde by k tomu nemuselo dojít,“ řekl Andretti, když hovořil o možných kandidátech. „Je důležité si to nechat pro sebe, dokud nepadne konečné rozhodnutí,“ dodal.

Andretti prozradil, že výběr druhého jezdce je téměř rozhodnutý. „Máme na výběr možná tři jezdce. Realisticky jsou to tři piloti, ze kterých můžeme vybírat,“ upřesnil. I když konkrétní jména nechtěl odtajnit, naznačil, že výběr je omezený kvůli kontraktům a jiným závazkům.

Na otázku ohledně Sergia Péreze Andretti připustil, že mexický pilot by mohl být jednou z možností. „Je to možnost. Samozřejmě, mohl by být možností,“ řekl Andretti. Dále poznamenal, že po výkonu Liama Lawsona, který dostal příležitost, je jasné, že problém loňské sezóny možná nespočíval v Pérezovi, ale v samotném autě. „Liam Lawson vykresluje Checa ve velmi, velmi dobrém světle,“ uvedl.

Nesměl se také nevyjádřit k japonskému pilotovi Yuki Tsunodovi, který by mohl mít místo v týmu. „Cunoda si tu sedačku zasloužil snad víc než Lawson, ale kdo jsem já, abych k tomu něco říkal?“ dodal s nadsázkou.