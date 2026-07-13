Lewis Hamilton před Velkou cenou Belgie věří v další pokrok Ferrari. Po vítězství Charlese Leclerca a svém pódiu v Silverstone očekává silný výkon i ve Spa-Francorchamps. Zároveň přiznal, že po posledním závodě musí zlepšit vlastní výkon.
Lewis Hamilton se vrací na místo svého posledního vítězství ve Formuli 1 s cílem znovu bojovat o nejvyšší příčky. Velká cena Belgie ve Spa-Francorchamps mu připomíná jeho poslední triumf, který získal v roce 2024 ještě v barvách Mercedesu.
Po přestupu do Ferrari v sezoně 2026 se britský jezdec postupně adaptuje na nové prostředí a věří, že italská stáj pokračuje ve správném vývojovém směru. Ferrari se během úvodních devíti závodů sezony stalo největším soupeřem Mercedesu a začalo výrazněji promlouvat do boje o titul.
Scuderia se po devíti závodech nachází na druhém místě Poháru konstruktérů se ziskem 255 bodů, přičemž na vedoucí Mercedes ztrácí 78 bodů. Hamilton je v průběžném pořadí jezdců třetí se 147 body.
Ferrari zažívá výrazný vzestup zejména v posledních závodech. Vítězství Charlese Leclerca a Hamiltonovo třetí místo ve Velké Británii znamenaly pro tým druhý triumf během tří posledních závodních víkendů a potvrdily jeho rostoucí konkurenceschopnost.
Spa-Francorchamps však představuje úplně jinou výzvu než Silverstone. Belgický okruh měří přes sedm kilometrů a patří mezi nejrychlejší tratě kalendáře. Dlouhé rovinky, zejména úsek od Eau Rouge až po Les Combes, kladou velké nároky na maximální rychlost, aerodynamickou efektivitu a práci s pohonnou jednotkou.
Mercedes byl v této sezoně často jedním z nejsilnějších týmů na rovinkách, a Ferrari tak bude muset potvrdit, že jeho nedávné zlepšení v oblasti efektivity dokáže fungovat i na trati, kde každá ztráta výkonu může znamenat výrazný handicap.
Hamilton ale věří, že Ferrari může být v Belgii konkurenceschopné. Podle něj tým udělal v posledních týdnech velký pokrok a důležitou roli sehrála také práce v simulátoru.
„Spa. Myslím, že jsme až do této chvíle opravdu udělali obrovský pokrok,“ uvedl Hamilton. „A to, co mi dodává sebevědomí, je skutečnost, že před Silverstonem nám simulátor ukazoval, že bychom měli začít s úplně jiným nastavením.“
Brit vysvětlil, že se společně s inženýry rozhodli držet osvědčeného směru místo kompletní změny podle simulace. „Moji inženýři a já jsme se rozhodli zůstat u směru, kterým jsme se normálně vydávali. Charles začal s nastavením, které ukazoval simulátor, ale nakonec se ukázalo, že moje filozofie a směr, kterým jsem tým vedl, byly správné,“ řekl Hamilton.
Podle sedminásobného mistra světa je pozitivní vidět, že vývojová cesta Ferrari přináší výsledky. „Je dobré vidět, že směr, který jsem prosazoval, funguje. Musíme jen pokračovat ve změnách a dál tlačit na vývoj. Musíme přinášet další vylepšení,“ dodal.
Hamilton zároveň přiznal, že samotný vůz není jediným faktorem úspěchu. Po závodě v Silverstone si uvědomuje, že i on musí podat lepší výkon. „Spa bude o dlouhých rovinkách, ale především musím odvést lepší práci, než jakou jsem odvedl v Silverstonu,“ řekl.
Ferrari tak vstupuje do belgického víkendu s rostoucím sebevědomím, ale také s vědomím, že Spa odhalí skutečnou výkonnost jednotlivých monopostů. Pokud italský tým dokáže držet krok s Mercedesem i na rychlé trati, může se jeho boj o titul v sezoně 2026 výrazně zdramatizovat.
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