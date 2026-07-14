George Russell má podle Jolyona Palmera štěstí, že na Kimiho Antonelliho ztrácí jen 25 bodů. Mladý Ital je letos rychlejší a vyhrál více závodů, zatímco Russell těžil z jeho technických problémů. Pokud chce Brit bojovat o titul, musí znovu najít formu z vítězné Austrálie.
George Russell vstupuje do belgického závodního víkendu se ztrátou 25 bodů na svého týmového kolegu Kimiho Antonelliho. Přestože je stále v boji o titul a teoreticky může už ve Spa-Francorchamps náskok svého soupeře smazat, podle bývalého pilota Formule 1 a současného analytika Jolyona Palmera je jeho situace lepší, než odpovídá letošním výkonům obou jezdců.
Palmer tvrdí, že Russell může být za současného stavu šampionátu spokojený. Britský jezdec totiž podle něj nepředvádí tak přesvědčivé výkony jako jeho devatenáctiletý týmový kolega, který v první polovině sezony pravidelně ukazuje větší rychlost.
„Právě teď má štěstí, že je pouze 25 bodů za ním, vzhledem k úrovni jeho výkonů,“ uvedl Palmer v podcastu F1 Nation.
Antonelli letos zaujal nejen rychlostí, ale také výsledky. Mladý Ital už dokázal vyhrát pět závodů, zatímco Russell má na kontě dvě vítězství. Přestože oba závodí ve stejném voze Mercedesu, Antonelli podle Palmera častěji působí jako jezdec, který má větší kontrolu nad průběhem víkendu.
Russellovi však pomohly technické problémy jeho týmového kolegy. Antonelli přišel o důležité body kvůli poruchám, které nemohl ovlivnit. V Barceloně ho zastavila závada baterie a v Silverstone selhání krytu kola. V obou případech přitom bojoval na předních pozicích – v Británii dokonce jel na druhém místě. Tyto incidenty ho podle odhadů připravily minimálně o 36 bodů.
Palmer přirovnal situaci Mercedesu k loňskému souboji mezi Oscarem Piastrim a Landem Norrisem. Piastri tehdy dominoval první části sezony, ale později začal ztrácet, zatímco Norris našel lepší formu a dokázal se do boje vrátit.
Podle Palmera se podobný scénář může odehrát i letos mezi Antonellim a Russellem. Britský jezdec stále má šanci situaci otočit, ale musí výrazně zlepšit své výkony a využít každou příležitost.
„Příkladem je loňský rok. Lando našel ke konci sezony rychlost, dokázal sérii dobrých výsledků a Oscarova forma nebyla dlouhodobě udržitelná. Myslím, že právě to je hrozba pro Kimiho,“ vysvětlil Palmer.
Bývalý pilot zároveň uznal, že Antonelli měl v průběhu sezony také smůlu. Technické problémy připravily mladého jezdce o cenné body, což může v konečném hodnocení hrát zásadní roli.
„Samozřejmě měl smůlu. Jako jezdec očekáváte, že se podobné věci během sezony vyrovnají, a u Mercedesu už se to částečně stalo. Pokud se mu bude auto dál porouchávat, nemusí získat titul, ale to není něco, co by mohl ovlivnit,“ řekl Palmer.
Russell podle něj musí znovu objevit sebevědomí a výkonnost, která ho zdobila například na začátku sezony. Palmer připomněl především jeho vítězný závod v Austrálii, kde podle něj Brit působil jako jezdec schopný pravidelně bojovat o nejvyšší příčky.
„Pro mě je to jen o tom, aby Russell znovu našel svou formu a předváděl více výkonů jako v Melbourne, kde vypadal jako starý dobrý George Russell,“ dodal Palmer.
Pokud se Russellovi podaří najít stabilnější tempo a Mercedes zůstane konkurenceschopný, boj o titul ještě nemusí být rozhodnutý. Palmer však upozorňuje, že britský jezdec už nemůže spoléhat pouze na chyby a technické problémy svého mladšího kolegy. Musí sám začít pravidelně podávat výkony hodné kandidáta na šampiona.
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