Lando Norris kritizuje aktuální formu McLarenu a tvrdí, že tým v některých oblastech neodvádí dost dobrou práci. Kvůli chybám podle něj přichází o pódia i body. Před Velkou cenou Belgie ztrácí úřadující šampion na lídra F1 Kimiho Antonelliho už 82 bodů.
Lando Norris neskrývá zklamání z aktuální situace u McLarenu. Úřadující šampion Formule 1 má za sebou obtížný začátek obhajoby titulu a podle vlastních slov tým stále nedokáže naplno využít potenciál vozu MCL40.
Britský jezdec během Velké ceny Velké Británie v Silverstone přes týmové rádio kritizoval některé postupy McLarenu. Po sprintovém závodě, ve kterém se dokázal posunout ze šestého místa na startu na třetí příčku, při dojezdu do boxů pronesl jasný vzkaz: „Pojďme to už konečně jednou udělat správně, prosím.“
Norris později vysvětlil, že jeho slova nebyla reakcí na jeden konkrétní problém, ale na několik oblastí, ve kterých podle něj McLaren zbytečně ztrácí výkon a výsledky.
„Je to jen několik věcí, abych byl upřímný. Nechci zacházet do detailů, ale jsou to oblasti, ve kterých bychom měli odvádět lepší práci. Je to docela jednoduché,“ uvedl Norris, informuje PlanetF1.
Podle britského jezdce tým některými nedostatky omezuje vlastní potenciál. McLaren podle něj přichází o možnosti získávat pódia a důležité body, které mohou být v boji o titul rozhodující.
„Jsou to věci, které nás omezují ve výkonu a v naší schopnosti získávat pódia a body ve chvílích, kdy je potřebujeme. Některé věci musíme jako tým zlepšit,“ dodal.
Norris se letos zatím nedokáže přiblížit formě, která mu loni pomohla získat první mistrovský titul. Po prvních devíti závodech sezony 2026 má na kontě pouze dvě umístění na stupních vítězů a v průběžném pořadí šampionátu figuruje až na pátém místě.
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Ani domácí závod v Silverstone nepřinesl McLarenu očekávaný výsledek. Norris sice skončil čtvrtý, ale k lepšímu umístění mu pomohly problémy soupeřů. Antonelli i Max Verstappen totiž v závěru závodu přišli o cenné pozice. Po závodě Norris přiznal, že samotný výsledek neodpovídal skutečné rychlosti vozu.
„Všechno kromě výsledku bylo dnes naprosto šokující. Upřímně nevím, jak jsme skončili čtvrtí,“ řekl Norris.
Brit zdůraznil, že v současné Formuli 1 hraje velkou roli spolehlivost a schopnost vyvarovat se chyb. McLarenu se v Silverstone podařilo této oblasti vyhnout, ale podle Norrise samotné tempo nestačilo.
„Velká část toho dnes byla o tom, že jsme nedělali chyby a měli spolehlivé auto. To jsme zvládli. Ale rychlost byla velmi slabá,“ vysvětlil.
Norris zároveň ostře zkritizoval jízdní vlastnosti vozu MCL40. Podle něj patří mezi nejtěžší monoposty, které kdy ve Formuli 1 řídil.
„Není to příjemné auto na řízení. Je to jeden z nejtěžších vozů, jaké jsem kdy ve Formuli 1 řídil. Je tam mnoho věcí, které musíme zlepšit,“ uvedl.
McLaren přitom v některých závodech ukázal výrazně lepší potenciál. V Miami Norris například bojoval o vítězství a skončil druhý, což podle něj ukazuje, že současné výkony týmu nejsou konzistentní.
„Celý rok jsme byli pomalí. V Miami ostatní lidé prostě neodvedli dobrou práci. Neexistuje způsob, abychom tam skončili druzí a dnes měli takové auto,“ řekl Norris.
Podle Norrise navíc konkurence od začátku sezony výrazně pokročila díky novým vylepšením, zatímco McLaren nepřinesl dostatečně velké změny, které by posunuly výkonnost vozu.
„Ostatní přivezli spoustu nových vylepšení a my tak trochu ne – nebo alespoň nic, co by přineslo takový výkonový skok. Auto bylo upřímně neřiditelné,“ dodal.
Pokud chce britský jezdec udržet šanci na obhajobu mistrovského titulu, bude McLaren muset rychle najít řešení. Norris totiž jasně naznačil, že samotný potenciál vozu nestačí – tým musí začít pracovat přesněji a efektivněji, aby dokázal proměnit rychlost v reálné výsledky.
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