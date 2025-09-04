Isack Hadjar po úspěchu v Zandvoortu: O sezoně 2026 nemá jasno

Isack Hadjar z týmu Racing Bulls přiznal, že i přes nejistotu ohledně své budoucnosti před sezonou Formule 1 v roce 2026 zůstává klidný a vyrovnaný.
Francouzský talent Isack Hadjar opět dokázal, že jeho jméno v padoku začíná rezonovat stále hlasitěji. Na Velké ceně Nizozemska si totiž dojel pro své první pódium v kariéře, čímž potvrdil pověst nejpůsobivějšího nováčka sezony. Výsledek, který na zaplněném Zandvoortu vyvolal nadšení, však přichází v době, kdy budoucnost mladého jezdce zůstává velmi nejistá.
„Nevím to ani já sám, takže vám nemůžu pomoct. Promiňte,“ řekl Hadjar, když byl dotázán na svou pozici v souvislosti se sezonou 2026, informuje PlanetF1. „Abych byl upřímný, není to pro mě nic nového. Cesta do F1 byla víc než nejistá. Jsem zvyklý nevědět, co bude dál.“
Hadjar navíc přiznává, že právě život v přítomném okamžiku je pro něj klíčem k udržení klidu. „Jsem zvyklý žít v přítomnosti a dávat do všeho maximum. Nemám obavy, soustředím se jen na to, co je teď,“ pokračoval. Tato filozofie se mu vyplatila právě v Nizozemsku, kde dokázal přetavit čistou kvalifikaci i bezchybný závod v životní výsledek.
Po čtvrtém místě v kvalifikaci udržel Hadjar svou pozici po většinu závodu a až odstoupení Landa Norrise mu otevřelo dveře k vysněnému pódiu. „Působí to trochu neskutečně,“ přiznal po závodě. „Nejpřekvapivější pro mě bylo, že jsem si celou dobu udržel čtvrtou příčku. Bohužel pro Landa jsme využili jeho odstoupení, ale my sami jsme neudělali žádnou chybu. Auto bylo po celý víkend perfektní a já jsem na sebe hrdý, že jsem maximálně využil, co jsem měl.“
Podium znamenalo nejen obrovskou radost pro něj i tým, ale také posun v celkovém pořadí. Hadjar se vyhoupl do první desítky šampionátu, kde se bodově srovnal s Nicem Hülkenbergem. V kontextu nováčkovské sezony jde o výsledek, který potvrzuje jeho rychlé zrání a schopnost zvládnout tlak.
Otázkou však zůstává, zda mu tyto výkony zajistí místo u Red Bullu po boku Maxe Verstappena. Tato sedačka je v posledních letech jednou z nejméně stabilních v celém startovním poli. Jména jako Albon, Gasly nebo Pérez dokazují, jak složité je udržet se vedle čtyřnásobného mistra světa, jehož vliv na směřování týmu je obrovský.
S blížící se revolucí pravidel v roce 2026 a příchodem nových pohonných jednotek Red Bull Powertrains ve spolupráci s Fordem zůstává Hadjarovo místo otevřenou otázkou. Jisté je pouze to, že jeho výkony mu už nyní zajišťují respekt napříč paddockem. Který tým se však v příští éře F1 stane jeho domovem, na to si budou muset fanoušci ještě počkat.
