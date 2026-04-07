Lewis Hamilton zaujal virálním videem z Tokia. Fanoušci řeší jeho soukromí

Sedminásobný mistr světa Formule 1, Lewis Hamilton, vyrazil do ulic Tokia, kde spojil motorsport s adrenalinem. Za volantem legendárního Ferrari F40 předvádí driftovací show mezi ikonickými filmovými vozy a nechybí ani překvapivé cameo Kim Kardashian.
Sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton znovu ukázal, že jeho vliv dalece přesahuje závodní okruhy. Nejnovějším videem zasazeným do ulic Tokia rozpoutal na internetu vlnu reakcí a během krátké doby si podmanil pozornost milionů diváků.
Projekt vznikl v období před Japonskou Velkou cenou a nese jasný rukopis stylizované automobilové show. Hamilton tentokrát řídí legendární Ferrari F40, jehož syrový projev tvoří páteř celého klipu.
Vedle ikonického Ferrari se ve videu objevují i vozy inspirované populární filmovou sérií Rychle a Zběsile. Upravený Nissan Skyline R34 odkazuje na postavu Brian O'Conner, kterou ztvárnil Paul Walker.
Chybět nemohla ani výrazně modifikovaná Mazda RX-7 VeilSide, známá z filmu Rychle a Zběsile: Tokyo Drift. Celková estetika tak balancuje mezi realitou a filmovou fikcí.
Hamilton přitom není v podobném formátu nováčkem. Už dříve experimentoval s driftovacími videi, která však vzbudila kontroverzi kvůli způsobu jejich vzniku. Aktuální projekt ale působí jako výrazně profesionálnější a produkčně dotaženější.
Natáčení se odehrávalo i v okolí Daikoku Parking Area v Jokohamě, známého místa setkávání automobilových fanoušků. Právě zde vznikly záběry plné kontrolovaných smyků, rychlých otoček a hustého kouře z pneumatik.
Vyvrcholení přichází v samotném závěru. Kamera se přes dým přibližuje k vozu a odhaluje spolujezdkyni – Kim Kardashian. Ta se obrátí přímo do objektivu a pronese krátké: „To je šílené“.
Tento moment okamžitě rozproudil debaty o jejich vzájemném vztahu. O možné blízkosti obou osobností se spekuluje už delší dobu a nové video přililo olej do ohně.
Společně byli v minulosti spatřeni na několika významných akcích, včetně oslav konce roku nebo finále Super Bowl. Jejich přítomnost v Tokiu během závodního týdne tyto spekulace dále posílila.
Ani jedna ze stran však vztah oficiálně nepotvrdila. Přesto část fanoušků považuje video za nepřímé veřejné přiznání, které na sociálních sítích označují jako „hard launch“.
Reakce uživatelů byly okamžité a výrazné. „Nevím, co je víc drsné – ty drifty, nebo to veřejné přiznání vztahu,“ zaznělo v jednom z komentářů, zatímco další vyzdvihovali energii i vizuální stránku videa.
Popularita klipu se rychle promítla i do čísel. Desítky milionů zhlédnutí a masivní interakce potvrzují, že Lewis Hamilton zůstává výraznou osobností nejen ve světě motorsportu, ale i v digitálním prostoru.
