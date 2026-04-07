Po přestupu do Mercedesu se George Russell místo očekávaných triumfů spíše potýkal s neúspěchy, přesto však nikdy neztratil víru, že jeho tým mu jednoho dne poskytne vůz schopný bojovat o vítězství i mistrovské tituly.
George Russell byl favoritem pro letošní sezonu, ještě před prvním závodem v Melbourne. Mercedes je letos ve skvělé formě a monopost W17 to jasně dokazuje. Už v předsezonních odhadech se očekávalo, že tento vůz bude určovat tempo, a první závody potvrzují, že Mercedes je zpět mezi elitou.
Po třech úvodních závodech vede Mercedes Pohár konstruktérů s výrazným náskokem před Ferrari. Russell drží druhé místo mezi jezdci, což potvrzuje, že W17 je v tuto chvíli jedním z nejrychlejších a nejlépe vyvážených vozů na startovním roštu.
První vítězství v sezóně si Russell připsal v Austrálii, ovšem jeho talentovaný kolega Kimi Antonelli prokázal své kvality. Italský jezdec zvítězil v Číně i Japonsku a momentálně vede průběžné hodnocení jezdců. Přesto je Brit i nadále považován za hlavního favorita díky svým bohatým zkušenostem a schopnostem.
Russell se po čtyřech letech čekání dočkal vozu, který skutečně odpovídá jeho ambicím. Když v roce 2021 přecházel z Williamsu do Mercedesu, očekával okamžité šance na vítězství a titul. Místo toho však přišly změny pravidel a problémy s konceptem vozu, což znamenalo, že musel nejprve dohánět ztracený čas.
„Není pochyb, že pohonná jednotka je výjimečná, ale tři další týmy mají stejnou jednotku, a přesto jsme jasně rychlejší,“ řekl Russell po jednom z úvodních závodů. „Podvozek funguje výborně a celý balíček auta je velmi vyvážený, hlavně v náročné oblasti správy energie.“
Šéf týmu Toto Wolff hodnotí start sezóny jako velmi povzbudivý, ale upozorňuje, že konkurence může během roku ještě výrazně zlepšit své výkony. „Pozice na špici se může během sezóny dramaticky měnit, proto musíme zůstat soustředění,“ varoval.
George Russell zdůrazňuje, že jeho zkušenosti jsou nyní klíčovou výhodou oproti mladším soupeřům. „Nikdy jsem o tom nezapochyboval. Vždy jsem věřil, že přijde můj čas,“ připomněl svou dlouhou cestu s Mercedesem, který procházel náročnými lety po změně pravidel.
Tato slova rezonují i mezi odborníky v paddocku. Legendární pilot Sebastian Vettel označil Russella za jednoho z hlavních kandidátů na titul právě proto, že spojuje zkušenosti s konečně konkurenceschopným monopostem.
Rivalové, jako Oscar Piastri, ale připomínají, že Mercedes není nezranitelný. Slabiny se mohou projevit, což už naznačil McLaren svým zlepšujícím se tempem v Japonsku. Přesto Russell i šéf týmu Toto Wolff vědí, že jejich tým má pevné základy pro úspěšnou sezónu.
Technický tým kolem Jamese Allisona v roce 2026 konečně přivedl Mercedes zpět do formy. W17 nabízí ideální kombinaci výkonu pohonné jednotky a aerodynamiky, která dříve chyběla, a tým tak může soupeřit nejen rychlostí, ale i spolehlivostí.
Martin Brundle ze Sky Sports upozornil na důležitost týmové rivality. Vyrovnaný souboj Russella s jeho mladým kolegou Kimi Antonellim může mít stejně velký vliv na průběh šampionátu jako boje s ostatními týmy, což přidává další napětí do boje o titul.
Odchod Jonathana Wheatleyho z Audi rozpoutal spekulace o změnách v paddocku. Christian Horner, dlouholetý šéf Red Bullu, zůstává v centru pozornosti a podle odborníků by mohl převzít vedení týmu Audi.
Formule 1 se v polovině dubna vrací na německý Nürburgring, kde během neoficiální „jarní přestávky“ proběhne testování. Do akce se zapojí týmy McLaren a Mercedes, které využijí pauzu v kalendáři k dalšímu vývoji svých monopostů.
Sedminásobný mistr světa Formule 1, Lewis Hamilton, vyrazil do ulic Tokia, kde spojil motorsport s adrenalinem. Za volantem legendárního Ferrari F40 předvádí driftovací show mezi ikonickými filmovými vozy a nechybí ani překvapivé cameo Kim Kardashian.
McLaren jezdec Oscar Piastri vyzval FIA, aby přehodnotila pravidla F1 pro sezonu 2026 kvůli bezpečnosti po nehodě Olivera Bearmana na Japonské Grand Prix. Podle něj by změny měly minimalizovat rizika podobných incidentů v budoucnu.
Sezona F1 2026 pro Aston Martin začala obtížně. Jejich monopost AMR26, poháněný jednotkou od Hondy, se od prvních testů potýká s výraznými vibracemi, které brání týmu v nasbírání potřebného počtu kilometrů a zpomalují vývoj vozu. Koji Watanabe z Hondy prozradil podrobnější detaily.
Lewis Hamilton začal sezonu 2026 ve výrazně lepší formě než před rokem a povedlo se mu získat první pódium s Ferrari, čímž naznačil, že tým je zpět konkurenceschopný.
Martin Brundle přiznal, že už ho unavuje neustálá kritika Maxe Verstappena ohledně nových pravidel F1. Podle něj čtyřnásobný mistr světa svými výroky škodí reputaci seriálu.
Roman Staněk si odbyl premiéru v Super Formula v Motegi, kde zažil náročný a proměnlivý víkend. Kakunošin Óta z týmu Dandelion Racing si připsal vítězství v obou závodech.
Šéf týmu McLaren Andrea Stella jasně pojmenoval klíčovou oblast, na kterou se chce stáj v souvislosti s debatami o pravidlech pro rok 2026 zaměřit. Kvalifikace je podle něj absolutní prioritou číslo jedna.
Max Verstappen se po japonském závodě vyjádřil k nehodě Olivera Bearmana a upozornil na specifické chování vozů. Jeho komentář rozpoutal nové debaty o jízdních vlastnostech a bezpečnosti moderních monopostů.
Nová sezona Formule 1 přináší mezi jezdci různé reakce a některé týmy čelí nečekaným výzvám. Lance Stroll se rozhodl vyzkoušet něco nového mimo F1 a chystá se na svůj debut v závodech GT3.