Skandální trest pro Lewise Hamiltona? Jenson Button nemůže uvěřit

Lewis Hamilton v Singapuru
Lewis Hamilton v Singapuru, foto: Scuderia Ferrari
Josef Mráček VČERA 21:01
Sdílej:

Jenson Button byl po závodě v Singapuru překvapen rozhodnutím komisařů ohledně Lewise Hamiltona. Podle něj bylo neobvyklé, jak se situace vyřešila.

Lewis Hamilton byl jedním ze tří jezdců, kteří na okruhu Marina Bay zvolili dvouzastávkovou strategii. Ferrari mezitím obulo Charlese Leclerca na měkké pneumatiky ve 46. kole, aby zjistili, zda by Hamilton mohl předjet Kimiho Antonelliho a posunout se na pátou příčku.

Když se Hamilton blížil k zadnímu křídlu Mercedesu, začaly se projevovat problémy s brzdami. „Viděl jsem, že moje brzdy se zahřívají, ale systém neukázal, že jsou na maximu. Vjel jsem do T14 a odrazily se jiskry, pedál šel dlouho. Jsem opravdu rád, že jsem tu zatáčku zvládl!“ popsal sedminásobný mistr světa.

S každou další chybou na hranici trati však Hamilton nedokázal dostatečně zpomalit a během posledních kol vynechal až deset brzdných zón. Za porušení limitů tratě mu komisaři udělili pětisekundový trest. „Měl jsem pocit, že jde o situaci, kterou nelze ovlivnit,“ řekl Hamilton při konzultaci s inženýrem Riccardem Adamim.

Lando Norris a Oscar Piastri po zisku konstruktérského titulu

Lando Norris vs. Oscar Piastri: Jak McLaren zvládne vnitřní konflikty týmu?

Komisaři nakonec vysvětlili, že Hamilton „se snažil zvládat problém s brzdami“, ale podle pravidel to není dostatečný důvod ke zrušení trestu. Pětisekundová penalizace tak zůstala a Brit se propadl z sedmého na osmou příčku celkového pořadí.

Bývalý mistr světa z roku 2009 Jenson Button byl rozhodnutím komisařů zaskočený, informuje PlanetF1. „Upřímně, jsem ohromen. Pět sekund? To opravdu není moc vzhledem k tomu, kolik zatáček minul,“ řekl Button. Na dotaz, zda něco podobného zažil, dodal: „Ne, nikdy v závodě. Měl jsem to jen při testech před 23 lety, ale závod to nebyl. Normálně to člověk cítí a tým ví, že brzdy se přehřívají.“

Televizní expertka Jamie Chadwick k situaci Hamiltona přistoupila s větší empatií. „Ztratil obrovské množství času na kolo a zároveň se musel vyhýbat limitům. Myslím, že proto komisaři udělili trest. Byla to takzvaná dvojitá rána, žádné brzdy, jen se snaží projet a pak dostane penalizaci.“

Fernando Alonso však Hamiltonovu situaci nijak neomlouval, zvlášť když ohrožoval bezpečnost na trati. „Nemohu tomu uvěřit. Je vůbec bezpečné jezdit s nefunkčními brzdami? Podle mě je to nebezpečné, a přesto se to toleruje.“ rozčiloval se jezdec Aston Martinu. „Někdy mě chtějí diskvalifikovat kvůli chybějícímu zpětnému zrcátku, a teď je auto bez brzd a vše je v pořádku? To vážně pochybuji.“

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Lewis Hamilton Ferrari GP Singapuru (Singapur)
Stalo se
Novinky
Lewis Hamilton v Singapuru

Skandální trest pro Lewise Hamiltona? Jenson Button nemůže uvěřit

Jenson Button byl po závodě v Singapuru překvapen rozhodnutím komisařů ohledně Lewise Hamiltona. Podle něj bylo neobvyklé, jak se situace vyřešila.

Novinky
Fernando Alonso a Isack Hadjar během souboje v Singapuru

Drama na trati i mimo ni: Isack Hadjar s Fernandem Alonsem se do sebe pustili

Fernando Alonso a Isack Hadjar na dráze předvedli nejaktivnější souboj závodu. Poté se ale souboj strhl i po závodě.

Novinky
Fernando Alonso v Silverstone

Fernando Alonso: Šéf trati i rádia opět baví fanoušky

Fernando Alonso opět ukázal, proč ho fanoušci milují. Během Velké ceny Singapuru byl jeden z mála aktérů, který se staral o zábavu na dráze.

Novinky
Lando Norris a Oscar Piastri po zisku konstruktérského titulu

Lando Norris vs. Oscar Piastri: Jak McLaren zvládne vnitřní konflikty týmu?

Velká cena Singapuru přinesla McLarenu nejen titul, ale i nové otázky ohledně vnitřní dynamiky týmu. Šéf McLarenu Andrea Stella se k celé situaci vyjádřil.

Novinky
Lewis Hamilton v Singapuru

Nepříjemný závěr víkendu pro Lewise Hamiltona: Problém s brzdami má pro něj dohru

Lewis Hamilton čelil v závěru GP Singapuru problémům s brzdami, které mu výrazně zkomplikovaly dojezd. Jak se ukázalo, následky těchto technických potíží pokračovaly i po dojezdu a zásadně ovlivnily jeho konečné umístění.

Novinky
Oscar Piastri v Singapuru

Napětí v McLarenu: Oscar Piastri působí zdrženlivě

Oscar Piastri po singapurské Grand Prix zaujal velmi opatrný postoj. Při rozhovorech s médii se k otázkám ohledně střetu s Landem Norrisem stavěl vyhýbavě.

Grand Prix
George Russell vyhrál GP Singapuru

GP Singapuru: George Russell ovládl noční ulice, McLaren získává titul uprostřed kontroverzí s Papaya rules

George Russell triumfoval v Singapuru před Maxem Verstappenem a připsal Mercedesu cenné vítězství. O největší pozornost se však postaral McLaren, který získal pohár konstruktérů.
Grand Prix
George Russell

Russell ovládl kvalifikaci v Singapuru: Auto má potenciál, uvedl nadšeně

George Russell z Mercedesu překvapil soupeře, když ovládl sobotní kvalifikaci na Velkou cenu Singapuru. Britský pilot si sedmou pole position kariéry zajistil precizním výkonem a věří, že vůz má sílu bojovat o vítězství.
Novinky
Charles Leclerc v Baku

Ferrari pod tlakem: Charles Leclerc otevřeně o šancích týmu

Charles Leclerc naznačil, že závěr sezony 2025 nebude pro Ferrari jednoduchý. Podle něj čeká tým série náročných víkendů, v nichž bude rozhodovat každý detail.
Novinky
Alex Dunne

Alex Dunne opouští McLaren: Co čeká talentovaného jezdce dál?

Alex Dunne oznámil, že se vzájemně dohodl na ukončení spolupráce s McLarenem v rámci jejich programu rozvoje jezdců. Nyní stojí před novými výzvami a rozhodnutím o dalším směru své kariéry.
Novinky
George Russell v Kanadě

Riskuje Max Verstappen vedlejšími aktivitami? George Russell v tom má jasno

George Russell se přidal k diskusi o tom, zda byl výkon Maxe Verstappena na Nürburgringu příliš riskantní.   

Novinky
Fernando Alonso

Fernando Alonso a jeho nejistá budoucnost: Konec kariéry může být blízko

Fernando Alonso znovu promluvil ohledně své budoucnosti, která je u španělského jezdce nejasná.