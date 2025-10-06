Skandální trest pro Lewise Hamiltona? Jenson Button nemůže uvěřit

Jenson Button byl po závodě v Singapuru překvapen rozhodnutím komisařů ohledně Lewise Hamiltona. Podle něj bylo neobvyklé, jak se situace vyřešila.
Lewis Hamilton byl jedním ze tří jezdců, kteří na okruhu Marina Bay zvolili dvouzastávkovou strategii. Ferrari mezitím obulo Charlese Leclerca na měkké pneumatiky ve 46. kole, aby zjistili, zda by Hamilton mohl předjet Kimiho Antonelliho a posunout se na pátou příčku.
Když se Hamilton blížil k zadnímu křídlu Mercedesu, začaly se projevovat problémy s brzdami. „Viděl jsem, že moje brzdy se zahřívají, ale systém neukázal, že jsou na maximu. Vjel jsem do T14 a odrazily se jiskry, pedál šel dlouho. Jsem opravdu rád, že jsem tu zatáčku zvládl!“ popsal sedminásobný mistr světa.
S každou další chybou na hranici trati však Hamilton nedokázal dostatečně zpomalit a během posledních kol vynechal až deset brzdných zón. Za porušení limitů tratě mu komisaři udělili pětisekundový trest. „Měl jsem pocit, že jde o situaci, kterou nelze ovlivnit,“ řekl Hamilton při konzultaci s inženýrem Riccardem Adamim.
Komisaři nakonec vysvětlili, že Hamilton „se snažil zvládat problém s brzdami“, ale podle pravidel to není dostatečný důvod ke zrušení trestu. Pětisekundová penalizace tak zůstala a Brit se propadl z sedmého na osmou příčku celkového pořadí.
Bývalý mistr světa z roku 2009 Jenson Button byl rozhodnutím komisařů zaskočený, informuje PlanetF1. „Upřímně, jsem ohromen. Pět sekund? To opravdu není moc vzhledem k tomu, kolik zatáček minul,“ řekl Button. Na dotaz, zda něco podobného zažil, dodal: „Ne, nikdy v závodě. Měl jsem to jen při testech před 23 lety, ale závod to nebyl. Normálně to člověk cítí a tým ví, že brzdy se přehřívají.“
Televizní expertka Jamie Chadwick k situaci Hamiltona přistoupila s větší empatií. „Ztratil obrovské množství času na kolo a zároveň se musel vyhýbat limitům. Myslím, že proto komisaři udělili trest. Byla to takzvaná dvojitá rána, žádné brzdy, jen se snaží projet a pak dostane penalizaci.“
Fernando Alonso však Hamiltonovu situaci nijak neomlouval, zvlášť když ohrožoval bezpečnost na trati. „Nemohu tomu uvěřit. Je vůbec bezpečné jezdit s nefunkčními brzdami? Podle mě je to nebezpečné, a přesto se to toleruje.“ rozčiloval se jezdec Aston Martinu. „Někdy mě chtějí diskvalifikovat kvůli chybějícímu zpětnému zrcátku, a teď je auto bez brzd a vše je v pořádku? To vážně pochybuji.“
