Lewis Hamilton vs. Max Verstappen: Jak mohou využít výhody mokré GP Austrálie

Velká cena Austrálie 2025 v předpovědi déšť, což by mohlo výrazně ovlivnit začátek sezóny Formule 1. Po víkendových suchých podmínkách mohou mít jezdci jako Lewis Hamilton a Max Verstappen z náhlé změny počasí výhodu, kterou by mohli využít ve svůj prospěch.

McLaren v sobotu zcela ovládl kvalifikaci na Velkou cenu Austrálie a Lando Norris si zajistil pole position, zatímco jeho týmový kolega Oscar Piastri vybojoval druhé místo.

To znamenalo pro Maxe Verstappena z Red Bullu těžkou ránu, protože Nizozemec skončil za svými rivaly. Nicméně otázkou zůstává, zda mokré počasí, které se očekává během závodu, nevyrovná šance a nezmění celkové rozložení sil na trati.

„Deštivé počasí je pro mě výzvou. Ale jak jsem ukázal v Brazílii 2024, v těchto podmínkách se cítím velmi silný. Pokud prší, může to být naše příležitost,“ řekl Verstappen, který se v minulosti ukázal jako expert na mokré závody. Přesto však sám připustil, že v kvalifikaci měl problémy se správným nastavením vozu pro mokré podmínky. „Na mokré trati budu muset najít způsob, jak maximálně využít to, co mám k dispozici,“ dodal.

Očekávaný déšť však představuje problém především pro McLaren. I když tým disponuje skvělým vyvážením vozu, jejich MCL39 vykazoval během testů v Bahrajnu problémy se zadní nápravou. Podle některých expertů by mohl tento problém během závodu v proměnlivých podmínkách výrazně zkomplikovat jejich šance. „McLaren má dnes velkou rychlost, ale dešťové podmínky mohou změnit celkové výsledky. Na suchu jsme byli silní, ale na mokru to může být úplně jinak,“ uvedl šéf týmu McLaren Andreas Seidl.

Zatímco McLaren a Verstappen se připravují na dešťové podmínky, pozornost se také obrací na zkušené jezdce jakým je Lewis Hamilton. Sedminásobný mistr světa měl během kvalifikace Ferrari SF-25 vynikající nastavení s vysokým přítlakem. „V kvalifikaci jsme se rozhodli pro nastavení s maximálním přítlakem, protože to nám dává lepší kontrolu nad vozem, zejména pokud prší. Pokud přijde déšť, může nám to pomoci zůstat v závodě,“ prohlásil Hamilton, který má bohaté zkušenosti s řízením na mokru.

Hamiltonovo Ferrari se stále dostává do tempa, ale v případě deště by mohl být v lepší pozici než jiní, kdo nejsou na mokré závody tak zvyklí. „V takových podmínkách to často bývá o zkušenostech. Doufám, že to zvládneme dobře,“ doplnil Hamilton.

Jezdci jako Max Verstappen či Fernando Alonso jsou známí tím, že dokáží těžit z náročných podmínek. Alonso, který se v kvalifikaci potýkal s poškozením podlahy Aston Martinu, se vždy ukazuje jako velmi silný na mokrých tratích. „Máme co zlepšovat, ale déšť může být naším spojencem. Už jsem několikrát ukázal, že umím využít každou příležitost. V takových podmínkách je pro mě důležitý každý detail,“ prohlásil Alonso.

Naopak pro nováčka Liama Lawsona v Red Bullu může být mokré počasí spíše noční můrou. Po jeho slabé kvalifikaci v Albert Parku bude mít snižující se viditelností problémy při předjíždění a riskování v deštivých podmínkách. „Bude to těžké, ale snad budeme mít možnost rozhodnout se pro riskantní strategii. Musím si dávat pozor na to, co dělám, a spoléhat na svou intuici,“ prohlásil Lawson, který stále sbírá zkušenosti v těžkých podmínkách.

Ačkoliv McLaren v kvalifikaci ukázal silné tempo, deštivé počasí může změnit rovnováhu sil. Týmy jako Red Bull a Ferrari mohou těžit z mokrých podmínek, přičemž Verstappen, Hamilton a Alonso patří k favoritům na vítězství, pokud déšť přinese komplikace na trať.

Očekává se, že závod přinese nejedno překvapení a ukáže, jak se týmy dokážou vypořádat s výzvami, které přinášejí proměnlivé podmínky.