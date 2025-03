Hamilton čelí své první velké zkoušce ve Ferrari: Co ho může ohrozit?

Lewis Hamilton se před nedělní Velkou cenou Austrálie ocitá v nejisté situaci. Sedminásobný mistr světa, který se v barvách Ferrari kvalifikoval na osmém místě, dosud neměl příležitost otestovat svůj monopost na mokré trati a přiznává, že ho čeká křivka učení.

„Nikdy jsem s tím autem nejel v dešti,“ připustil Hamilton po sobotní kvalifikaci. „Upřímně netuším, jaké přepínače budu muset použít, takže to bude něco nového.“ Pokud počasí v Melbourne opravdu přinese déšť, může být pro britského jezdce každé kolo bojem nejen s tratí, ale i s nastavením vozu, zatímco jeho soupeři už mají s novou technikou více zkušeností.

Lewis Hamilton přiznal, že ho v případě mokrého závodu v Austrálii čeká neznámé prostředí, zejména pokud jde o brzdový systém Ferrari. „Používáme Bremba, která jsem už hodně dlouho neřídil. Nevím, jak se chovají na mokru, ani jaké nastavení budeme muset zvolit,“ řekl otevřeně po kvalifikaci, kde obsadil osmou příčku.

Předpověď počasí naznačuje 70% šanci deště kolem poledne, což by mohlo změnit dynamiku závodu. „Když startujete osmý, tak vlastně doufáte v déšť, ale mám jen tři kola na to, abych se s tím autem na mokru seznámil a pak jít rovnou do závodu,“ uvedl. „Bude to šok, ale budu se učit za pochodu a dám do toho všechno.“

Hamilton zároveň připustil, že si na Ferrari stále zvyká a zatím nemá plnou kontrolu nad nastavením vozu. „Když máte problém, obvykle víte, co změnit, ale teď nevím, jaký nástroj použít,“ vysvětlil. „Poprvé se musím hodně spolehnout na své inženýry, kteří odvádějí skvělou práci.“

Lewis Hamilton přiznává, že se ve Ferrari stále seznamuje s mnoha prvky vozu, které zatím nevyzkoušel. „Je tam spousta nástrojů, které teprve objevím a říkám si: ‘Nikdy jsem to nezkusil, k čemu to vlastně je?’“ uvedl.

Zároveň zdůraznil, že chování Ferrari se výrazně liší od monopostu Mercedesu, ve kterém strávil posledních 12 let. „Brzdění a vyvážení v zatáčkách je úplně jiné, mechanické rozložení hmotnosti se chová dost odlišně… a rovnováha ve vysokých i nízkých rychlostech je velká změna,“ vysvětlil.

Navzdory výzvám Hamilton vidí pozitivní vývoj. „Každým kolem a každou jízdou se zlepšujeme,“ řekl a dodal, že i když celý víkend ztrácel na týmového kolegu Charlese Leclerca, postupně se k němu přibližoval.

Velká cena Austrálie startuje v neděli v 5:00 našeho času.