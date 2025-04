Lewis Hamilton v Bahrajnu: Z Ferrari prosákly informace, co se dělo po kvalifikaci

Lewis Hamilton skončil pátý ve Velké ceně Bahrajnu a připsal si tak nejlepší výsledek ve Ferrari mimo sprintový závod v Číně. Výkon přišel po náročné kvalifikaci, ve které britský jezdec chyboval v závěrečném kole a startoval až devátý. Po kvalifikaci se Hamilton v týmovém rádiu omluvil.

Šéf Ferrari Frédéric Vasseur v rozhovoru pro média uvedl, že Hamiltonova reakce ho povzbudila. „Myslím, že to mezi námi probíhá pozitivním a velmi konstruktivním způsobem.“

Vasseur zdůraznil, že adaptace na nový tým bude chvíli trvat. „Nenahradíte 12 let spolupráce (s Mercedesem) za dva týdny nebo za dva závody. […] Budeme pracovat na autě a vyvíjet ho pro Lewise, ale on musí také udělat krok.“

Hamilton podle něj jezdil celý víkend na úrovni Charlese Leclerca: „Když se podíváte z prvního tréninku, druhého tréninku, třetího tréninku, Q1, Q2, byl na desátém místě plus mínus s Charlesem. A pak přijedete do Q3, první kolo je vymazáno a ve druhém udělal chybu. A pak za to zaplatíte.“

Závodní výkon ale šéfa týmu potěšil. „Měl velmi silné zotavení. Solidní závod, který mu umožnil vrátit se na páté místo. […] Dnes byl velmi silný a konzistentní.“

Šéf Ferrari Frédéric Vasseur reagoval na otázku, zda byl Lewis Hamilton ve Scuderii posuzován příliš brzy, s pochopením pro okolnosti i atmosféru kolem týmu. Připustil, že taková reakce byla do značné míry očekávatelná.

„Nečekal jsem něco jiného!“ uvedl s nadsázkou. Jako příklad náladovosti kolem Ferrari připomněl dramatický víkend v Číně, kde Hamilton po vítězství ve sprintu následně kvůli diskvalifikaci z hlavního závodu přišel o výsledek: „Po čínském sprintu jsme mluvili o slavnostním předávání cen. Po Číně, ve druhém závodě, to byla katastrofa.“

Vasseur ale zdůraznil, že interně se Ferrari snaží zachovat chladnou hlavu. „Upřímně, co se týče managementu, myslím, že to musíme brát trochu s nadhledem, abychom se uklidnili. Máme vzestupy a pády, stejně jako každý.“ Připustil ovšem, že u Ferrari jsou emoce vždy vyhrocenější: „Problém je v tom, že pro nás jsou vzestupy o něco lepší a pády o něco horší.“

Zároveň apeloval na důslednost a postupné zlepšování: „Musíme zůstat v klidu a pokusit se vylepšit setiny sekundy po setinách sekundy, ale jsem přesvědčen, že odvedeme stejnou práci, jakou jsme odvedli v posledních dvou letech.“