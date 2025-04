Lewis Hamilton prý už zjistil, jak se má řídit Ferrari

Lewis Hamilton označil své výkony při Velké ceně Bahrajnu za klíčový průlom ve snaze sžít se s vozem Ferrari. Přestože zatím zaostával za týmovým kolegou Charlesem Leclercem, po pátém místě v nedělním závodě věří, že začíná nacházet správný směr.

„Myslím, že jsem přišel na to, jak auto funguje a co mu vyhovuje,“ řekl Hamilton v rozhovoru pro Sky News. „Každý jezdec má své návyky, a já jsem byl zvyklý na jeden styl jízdy po celých dvanáct let v Mercedesu. Tohle auto ale vyžaduje úplně jiný přístup – jiný brzdný systém, jiné nastavení, dokonce i motorové brzdění, které jsem nikdy předtím nepoužíval.“

Podle svých slov hodně experimentoval a klíčové poznatky přišly až těsně před kvalifikací. „Pomalu mi to začíná dávat smysl. Charles většinou zůstává u jednoho nastavení po celý víkend, zatímco já jsem s tím hodně experimentoval. Až těsně před kvalifikací jsem se dostal blízko k jeho úrovni, ale pak už bylo pozdě. Potřebuji být konzistentnější,“ citoval Hamiltona web F1 News.

Před nadcházejícím víkendem v Saúdské Arábii chce jít do akce s jasnějším plánem. „Musím si to zjednodušit. Zatím si to sám ztěžuji. Příští víkend začnu v lepší výchozí pozici a pokusím se to příliš nekomplikovat. Pokud se mi podaří lépe kvalifikovat, můžu mít daleko silnější pozici pro závod,“ uvedl.

Hamilton, který po kvalifikaci otevřeně litoval „slabého výkonu“, našel zastání u šéfa týmu Frédérica Vasseura. „Chápu jeho frustraci. Ve všech trénincích i v Q1 a Q2 byl na desetinu sekundy od Charlese. V Q3 mu ale smazali první pokus a ve druhém udělal chybu. To se v tak těsném poli hned projeví,“ řekl Vasseur.

Francouz ale vyzdvihl Hamiltonovo tempo v závodě. „Jeho tempo bylo srovnatelné s Georgem Russellem nebo Landem Norrisem. Odvedl velmi dobrou a konzistentní práci. V takto těsném poli ztratit dvě nebo tři desetiny znamená propad o několik pozic. Ale v závodě ukázal, že je stále obrovsky konkurenceschopný,“ zhodnotil.