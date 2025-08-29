Lewis Hamilton u Ferrari potřebuje někoho jako Nikiho Laudu, tvrdí bývalý inženýr

Lewis Hamilton v Holandsku
Lewis Hamilton v Holandsku, foto: Scuderia Ferrari
VČERA 15:53
Inženýr Ferrari Francesco Cigarini je přesvědčen, že potíže Lewise Hamiltona v týmu pramení z absence osobnosti podobné Niki Laudovi. Podle něj chybí zkušený prostředník, který by dokázal propojit jezdce s týmem a zlepšit vzájemnou komunikaci i spolupráci.

Inženýr Ferrari Francesco Cigarini naznačil, že v týmu chybí role, která brzdí výkon Lewise Hamiltona. Sedminásobný šampion se zatím v sezóně Formule 1 2025 příliš neprosadil, a Cigarini za to viní absenci někoho na způsob Nikiho Laudy, kdo by umožnil jasnou komunikaci mezi jezdcem a týmem.

Debut Hamiltona u Scuderie rozhodně nebyl okázalý. Čtyřicetiletý jezdec se potýkal s obtížemi za volantem SF-25 a v hodnocení jezdců zaujímá šestou pozici, 42 bodů za týmovým kolegou Charlesem Leclercem.

V rozhovoru pro Formula1.it Cigarini uvedl, že změny pravidel pro rok 2026 by mohly bývalému jezdcovi Mercedesu pomoci. „Každá změna pravidel je příležitost pro někoho, kdo předtím neměl šanci,“ řekl.

„Jeho zkušenosti a schopnost porozumět novému způsobu jízdy mohou nějak pomoci, ale potřebuje dobré auto. Je zvyklý na vůz, který se chová určitým způsobem, díky jeho vstupům a technickému oddělení. Auto, které mu dodává důvěru, ne tak limitované jako dnešní Ferrari. Auto, které je pevnější a předvídatelnější ve svém chování.“

Mclaren v Holandsku

GP Holandska: Mclareny navázaly na svoji formu, prvnímu tréninku kraloval Lando Norris

Na Grand Prix Maďarska Hamilton kvalifikoval dvanáctý, označil se za „k nezaplacení“ a dokonce naznačil, že by Ferrari mělo „pravděpodobně změnit jezdce“. Ve stejný víkend se Leclerc kvalifikoval na pole position a skončil čtvrtý, zatímco Hamilton nezískal žádné body.

„Má za týmového kolegu šampiona, který má hodně zkušeností, takže to může být mentální restart. Ale nevím, jak ambiciózně Hamilton prosazuje svou osobnost u Ferrari a jak je to přijímáno. Z jeho výroků někdy vypadá, že posílá varování,“ uvedl Cigarini. Podle něj je Hamilton stejně náročný na tým, jako je na sebe. „Když jste uvnitř týmu, znáte určité dynamiky, které vám mohou pomoci pochopit, proč říká tyto věci. Zvenčí mohu říct, že je hodně náročný sám na sebe a hodně vyžaduje od lidí kolem sebe.“

Cigarini dodal, že právě role podobná Laudově, která byla pro Hamiltona klíčová v Mercedesu, by mohla chybět ve Ferrari. „Něco, co velmi dobře fungovalo pro Hamiltona u Mercedesu – a co u Ferrari chybí – je postava na způsob Niki Laudy. Někdo, kdo působí jako spojka mezi týmem a jezdcem a přináší tomu, co Hamilton potřebuje. Někdo, kdo je lepidlem mezi celým týmem a jezdcem – to byl Lauda a pro Hamiltona to bylo pozitivní.“

Ačkoli Hamilton zažil i momenty úspěchu, například vítězství v sprintu na Grand Prix Číny, jeho působení za volantem italského vozu je zatím výzvou. S očima upřenýma na rok 2026 sledují jeho kroky také jeho fanoušci.

Lewis Hamilton Ferrari
