Lewis Hamilton u Ferrari potřebuje někoho jako Nikiho Laudu, tvrdí bývalý inženýr

Inženýr Ferrari Francesco Cigarini je přesvědčen, že potíže Lewise Hamiltona v týmu pramení z absence osobnosti podobné Niki Laudovi. Podle něj chybí zkušený prostředník, který by dokázal propojit jezdce s týmem a zlepšit vzájemnou komunikaci i spolupráci.
Inženýr Ferrari Francesco Cigarini naznačil, že v týmu chybí role, která brzdí výkon Lewise Hamiltona. Sedminásobný šampion se zatím v sezóně Formule 1 2025 příliš neprosadil, a Cigarini za to viní absenci někoho na způsob Nikiho Laudy, kdo by umožnil jasnou komunikaci mezi jezdcem a týmem.
Debut Hamiltona u Scuderie rozhodně nebyl okázalý. Čtyřicetiletý jezdec se potýkal s obtížemi za volantem SF-25 a v hodnocení jezdců zaujímá šestou pozici, 42 bodů za týmovým kolegou Charlesem Leclercem.
V rozhovoru pro Formula1.it Cigarini uvedl, že změny pravidel pro rok 2026 by mohly bývalému jezdcovi Mercedesu pomoci. „Každá změna pravidel je příležitost pro někoho, kdo předtím neměl šanci,“ řekl.
„Jeho zkušenosti a schopnost porozumět novému způsobu jízdy mohou nějak pomoci, ale potřebuje dobré auto. Je zvyklý na vůz, který se chová určitým způsobem, díky jeho vstupům a technickému oddělení. Auto, které mu dodává důvěru, ne tak limitované jako dnešní Ferrari. Auto, které je pevnější a předvídatelnější ve svém chování.“
Na Grand Prix Maďarska Hamilton kvalifikoval dvanáctý, označil se za „k nezaplacení“ a dokonce naznačil, že by Ferrari mělo „pravděpodobně změnit jezdce“. Ve stejný víkend se Leclerc kvalifikoval na pole position a skončil čtvrtý, zatímco Hamilton nezískal žádné body.
„Má za týmového kolegu šampiona, který má hodně zkušeností, takže to může být mentální restart. Ale nevím, jak ambiciózně Hamilton prosazuje svou osobnost u Ferrari a jak je to přijímáno. Z jeho výroků někdy vypadá, že posílá varování,“ uvedl Cigarini. Podle něj je Hamilton stejně náročný na tým, jako je na sebe. „Když jste uvnitř týmu, znáte určité dynamiky, které vám mohou pomoci pochopit, proč říká tyto věci. Zvenčí mohu říct, že je hodně náročný sám na sebe a hodně vyžaduje od lidí kolem sebe.“
Cigarini dodal, že právě role podobná Laudově, která byla pro Hamiltona klíčová v Mercedesu, by mohla chybět ve Ferrari. „Něco, co velmi dobře fungovalo pro Hamiltona u Mercedesu – a co u Ferrari chybí – je postava na způsob Niki Laudy. Někdo, kdo působí jako spojka mezi týmem a jezdcem a přináší tomu, co Hamilton potřebuje. Někdo, kdo je lepidlem mezi celým týmem a jezdcem – to byl Lauda a pro Hamiltona to bylo pozitivní.“
Ačkoli Hamilton zažil i momenty úspěchu, například vítězství v sprintu na Grand Prix Číny, jeho působení za volantem italského vozu je zatím výzvou. S očima upřenýma na rok 2026 sledují jeho kroky také jeho fanoušci.
Flavio Briatore potvrdil, že Alpine vede vážná jednání s Valtterim Bottasem, aby využil jeho zkušenosti k posílení týmu. Zároveň zdůraznil, že zatím nejde o žádné oficiální rozhodnutí.
McLaren pokračoval v dominantním tempu i v druhém volném tréninku na Velkou cenu Nizozemska. Lando Norris potvrdil svou formu z úvodní části programu a ovládl také odpolední jízdu, čímž završil páteční tréninky v Zandvoortu na prvním místě.
Lando Norris ovládl první trénink po letní přestávce s McLarenem na prvním a druhém místě. Debutant Mercedesu Andrea Kimi Antonelli vyjel mimo trať a způsobil červenou vlajku.
Lando Norris připustil, že rozhodnutí McLarenu o rozdělené strategii v Maďarsku nebylo „zcela harmonické jako tým“. Přesto zdůraznil, že on i jeho týmový kolega si rádi hrají se strategickými možnostmi individuálně a oceňují možnost přizpůsobit taktiku svému závodu.
Fernando Alonso vyzdvihuje schopnosti Alexe Paloua a věří, že by se dokázal rychle přizpůsobit Formuli 1.
Mercedes má George Russella i Andreu Kimi Antonelliho pod smlouvou pouze do konce roku 2025. V minulosti se sice spekulovalo o možném příchodu Maxe Verstappena, avšak tyto úvahy mezitím utichly.
McLaren oznámil, že tým ponese od následující sezony název McLaren Mastercard F1 Team, čímž Mastercard posiluje své partnerství a angažovanost v týmu. Nové partnerství přináší nejen finanční podporu, ale i příležitosti pro technologické inovace a fanouškovské projekty.
Sergio Pérez po bolestném konci v Red Bullu našel novou motivaci a v roce 2026 se vrátí do Formule 1 jako jezdec nováčka Cadillac. Zkušený Mexičan tak dostane šanci na restart kariéry i podíl na budování ambiciózního projektu od základů.
Sergio Pérez po těžkém konci u Red Bullu strávil letošní rok pauzou, aby si odpočinul a zhodnotil svou kariéru, než se vrátí do F1 s Cadillacem. Mexický pilot je přesvědčen, že díky tréninku a plánovanému testování bude připraven podávat výkony od prvního závodu sezony 2026.
Alex Brundle označil angažování Valtteriho Bottase a Sergia Péreze za správný krok pro Cadillac, i když by rád viděl místo pro mladého nebo amerického jezdce.
Generální ředitel týmu Cadillac F1 Dan Towriss se vyjádřil k spekulacím ohledně možného přesunu Christiana Hornera, zdůrazňujíc, že tým je plně zaměřen na budování vlastního projektu.