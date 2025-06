Lewis Hamilton tlačí na Ferrari: Pro příští rok stanovil jasný cíl

Lewis Hamilton dává Ferrari jasně najevo, co od italské stáje očekává pro nadcházející sezonu. Sedminásobný mistr světa sice letos absolvuje první rok v červeném, už teď však klade důraz na to, že v roce 2026 chce mít k dispozici vůz schopný vítězit. „Chci auto, které bude příští rok schopné vyhrávat. To je priorita,“ zdůraznil Hamilton během rozhovoru pro RacingNews365.

Začátek jeho působení v Maranellu je vše jen ne jednoduchý. Ferrari nedokáže držet krok s čelem pole tak, jak by si přál Hamilton ani jeho týmový kolega Charles Leclerc. Hamilton se navíc stále nedočkal klasického pódiového umístění. Zatím jeho jediným výraznějším úspěchem zůstává překvapivé vítězství ve sprintu v Číně.

Zejména v kvalifikacích má Hamilton problém najít potřebné tempo. Ve většině víkendů končí až za Leclercem, což jen podtrhuje jeho stále probíhající adaptaci na nové prostředí. I když v závodech často předvádí lepší výkony než v soboty, bodově na Monačana zatím ztrácí 25 bodů.

Hamilton popisuje své první měsíce u Ferrari jako období zvykání si na nové prostředí. Zaujalo ho, jak odlišně může fungovat tým ve srovnání s jeho předchozím působištěm. Zároveň upozorňuje, že letošní sezona je specifická i tím, že jde o poslední rok současné generace vozů, což vývoj auta výrazně komplikuje.

„Jsou roky, kdy přijdou velké upgrady už na začátku sezony a tým se rychle posune dopředu. Ale pak se to často zastaví a vývoj ustane. Někdy je ten postup pomalejší. A letos je zkrátka těžší najít výkon. Navíc musíme zároveň myslet na příští sezonu,“ vysvětlil.

Hamilton tak už teď tlačí na vedení týmu, aby směřovalo maximum pozornosti na rok 2026, kdy přijdou nové motorové předpisy. Je si vědom, že letošní šampionát bude hlavně o poznávání nového prostředí, ale od příštího roku očekává mnohem víc. Druhé místo v Poháru konstruktérů by sice považoval za úspěch, ale hlavním cílem je něco jiného. „Potřebuju auto, které bude bojovat o výhry. To je teď nejdůležitější.“