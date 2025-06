Lewis Hamilton očekává zlom: Ferrari připravuje novinky pro Rakousko

Tým Ferrari plánuje v následujících týdnech nasadit nové technické úpravy svého monopostu SF-25, přičemž první z nich by se měly objevit už při nadcházejícím závodě na Red Bull Ringu. Potvrdil to šéf stáje Frédéric Vasseur, který však zároveň varoval, že vliv změn na samotné výkony vozu nemusí být dramatický.

Dosavadní vývoj SF-25 byl spíše konzervativní a zaměřoval se především na drobné úpravy specifické pro konkrétní tratě. To by se ale mělo změnit – Ferrari plánuje výraznější zásahy, přičemž podle zákulisních informací se očekává přepracování zadního zavěšení typu pullrod. To tým zavedl teprve letos a doufá, že změny přinesou vyšší stabilitu i možnost provozovat monopost v efektivnějším nastavení světlé výšky. Právě v této oblasti Scuderia údajně naráží na limity, zejména od aféry s diskvalifikací Lewise Hamiltona v Číně, kde příliš nízké nastavení vedlo k nadměrnému opotřebení podlahy.

Vasseur ale současně mírní očekávání. V závěru aktuálního technického cyklu se podle něj hledají spíše zisky v řádu setin sekundy než výrazné výkonnostní skoky. „Brzy přijde vylepšení, ještě před Británií, a možná další o něco později,“ uvedl po VC Kanady, informuje PlanetF1.com. „Ale popravdě, dnes jde víc o to, jak auto využíváte, než o samotný potenciál nových dílů.“

Tým si je vědom, že samotné vylepšení nestačí. „Pokud auto správně nevyužijete kvůli odlišnostem v set-upu, můžete ztratit desetiny,“ upozornil Vasseur. Ferrari se v minulosti potýkalo s tím, že přizpůsobení se novým dílům trvalo jedno až dvě závodní kola. I proto šéf stáje klade důraz spíše na bezchybnou exekuci než na samotný vývoj.

Vasseur připomněl výkon v Monaku jako ideální scénář – silná kvalifikace, konzistentní tempo a čistý víkend. „V Kanadě jsme v tomhle selhali,“ připustil. Právě nadcházející závod v Rakousku by tak mohl ukázat, zda se Ferrari dokáže znovu vrátit do boje o čelní příčky.

Podobně smýšlí i Lewis Hamilton, který po přestupu do Ferrari vnímá limity současného balíku. „V posledních závodech jsme jezdili se stejným autem. Žádné upgrady. Postupujeme po malých krocích, ale abychom mohli bojovat s těmi vpředu, potřebujeme nový materiál,“ uvedl. Zároveň však ocenil zlepšenou souhru týmu a větší otevřenost ke změnám. „Zpochybňuji zaběhnuté přístupy. Někdy tím najdeme cestu vpřed.“

Ferrari, stejně jako další týmy, nyní balancuje mezi současným šampionátem a vývojem zcela nového vozu pro rok 2026. To přirozeně zpomaluje tempo letošních inovací. Hamilton v tom vidí jasnou prioritu: „Chci auto, které příští rok může vyhrávat. To je cíl. Ale pokud bychom letos mohli získat druhé místo v Poháru konstruktérů, mělo by to svou váhu.“

Rakouská Grand Prix tak bude první zkouškou nové vývojové etapy. Ferrari se pokusí skloubit technický pokrok s taktickou přesností – což jsou ingredience, které v letošní sezóně zatím pravidelně nenacházelo.