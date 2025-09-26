Lewis Hamilton prožil děsivé chvíle: S fanoušky sdílel zdravotní stav Roscoa

Lewis Hamilton oznámil, že jeho milovaný pes Roscoe je v kómatu poté, co se mu krátce zastavilo srdce v důsledku zápalu plic. V důsledku této situace vynechal test pneumatik v Mugellu.
Sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton zažil ve středu večer několik náročných hodin, když jeho milovaný pes Roscoe vážně onemocněl.
Hamilton, který Roscoa adoptoval během své první sezony u Mercedesu v roce 2013, často doprovází svého anglického buldoka i do paddocku Formule 1. Pes se stal pro Hamiltona stálým společníkem a členem jeho rodiny.
Ve středu večer Hamilton vyvolal znepokojení fanoušků, když na Instagramu zveřejnil fotografii Roscoa v inkubátoru po zdravotním problému. „Bylo to děsivých pár hodin. Prosím, držte Roscoa ve svých myšlenkách a modlitbách,“ napsal k snímku.
V pátek ráno poskytl Hamilton nové informace a přiznal, že pes je nyní v kómatu po tom, co onemocněl zápalem plic. „Roscoe opět chytil zápal plic a měl potíže s dýcháním,“ uvedl.
Hamilton uvedl, že Roscoe byl přijat do nemocnice a uveden do sedace, aby během vyšetření zůstal klidný. Během zákroku mu však krátce zastavilo srdce. „Dokázali mu obnovit srdeční rytmus, ale teď je v kómatu. Nevíme, zda se probere,“ dodal.
„Zítra se pokusíme ho probudit. Jsem po jeho boku a chci vám všem poděkovat za vaše modlitby a podporu,“ uvedl sedminásobný mistr světa.
Hamiltonova vyjádření následovala krátce poté, co F1News.cz informoval, že kvůli zdravotnímu stavu Roscoa vynechal páteční test pneumatik Pirelli na okruhu Mugello.
Hamilton měl původně testovat vůz Ferrari SF-25 spolu s Charlesem Leclercem, nakonec ho ale nahradil rezervní jezdec Zhou Guanyu. Ferrari sice neuvedlo důvod jeho absence, vše ale souvisí se zdravotními problémy Hamiltonova psa.
Na trati v Mugellu se mezitím objevil i Haas. Do kokpitu F1 se poprvé od nehody v Bahrajnu 2020 vrátil Romain Grosjean, který absolvuje testovací jízdu s vozem z roku 2023.
