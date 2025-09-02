Lewis Hamilton slíbil návrat po katastrofě v Zandvoortu

Lewis Hamilton po havárii v Zandvoortu slíbil, že „nenechá kámen na kameni“ při přípravě na další závod. Na Monze chce využít každou šanci k nápravě a návratu do boje o body.
Lewis Hamilton slíbil, že udělá všechno pro to, aby získal zpět body, které ztratil po havárii v letošní Holandské Grand Prix. Sedminásobný mistr světa se nyní soustředí na nadcházející závod v Monze a snaží se z těžkého víkendu v Zandvoortu najít i pozitivní aspekty.
Hamilton nedokončil závod v Nizozemsku poté, co ve třetí zatáčce ztratil přilnavost na mokrém malování a jeho vůz se smekl mimo trať. „Moc se omlouvám, lidi,“ uvedl jezdec, když vystupoval z vozu bez zranění. Přestože se snažil smyk zvládnout, narazil do bariér a poškodil přední část svého Mercedesu.
V následném příspěvku na Instagramu Hamilton zůstal optimistický. „Výsledek jako dnešní se těžko přijímá, ale soustředím se na spoustu pozitiv, které z toho víkendu vyplývají. Udělali jsme pokroky v našem přístupu a implementované změny jasně ukazují zlepšení. I když ještě nejsme tam, kde chceme být, jsem přesvědčen, že jdeme správným směrem.“
Brit také vyjádřil podporu svému týmu. „Mému úžasnému týmu nenechám kámen na kameni, abych získal zpět ztracené body, a moje odhodlání bojovat za nás nepoleví.“ S pohledem upřeným na Monzu dodal: „Nyní směrem k Monze, kde nás budou čekat vášniví Tifosi. Už se nemůžu dočkat, až všechny uvidím.“
Závod byl pro Ferrari rovněž katastrofou, protože Charles Leclerc odstoupil po kolizi s Mercedesovým nováčkem Kimim Antonellim a tým tak odcházel z pobřežního okruhu bez bodů. Mercedes se nyní dotáhl na Scuderii na pouhých dvanáct bodů v poháru konstruktérů, což představuje výrazný zásah do ambicí italského týmu.
Další komplikací pro Hamiltona je pětimístný trest na startovním roštu Monzy kvůli porušení pravidel během rozpoznávacího kola v Zandvoortu. V sezoně, kde ještě nestihl skončit na pódiu s italským týmem, je to další rána. „Je tak neobvyklé nedokončit závod. Není to ideální, ale je, jak to je,“ komentoval situaci v médiích. „Myslím, že jsme o víkendu udělali skutečný pokrok. Můj tempo vypadalo docela slibně.“
Hamilton nezapomněl ani pogratulovat mladému jezdci Racing Bulls Isacku Hadjarovi k prvnímu pódiovému umístění v kariéře. „Gratuluji @isackhadjar k prvnímu pódiu. Jsem moc rád za tebe a tvou rodinu,“ napsal na sociálních sítích, čímž ukázal, že i v náročných chvílích myslí na radostné momenty kolegů.
