Hořké probuzení v Red Bullu: Liam Lawson mluví o své naivitě

Liam Lawson přiznal, že ztráta místa v Red Bullu na startu sezóny 2025 byla tvrdou ranou, ale bere ji jako součást neúprosné reality Formule 1. Dodává, že se nevzdává a zůstává připravený na další šanci v šampionátu.
Liam Lawson poprvé otevřeně promluvil o své krátké a náročné zkušenosti v barvách Red Bullu na začátku letošní sezóny Formule 1. Novozélandský jezdec přiznal, že možná byl příliš optimistický, když očekával více času na adaptaci v jednom z nejnáročnějších prostředí motorsportu. „Když se na to zpětně dívám, myslím, že jsem byl možná naivní si myslet, že dostanu prostor na přizpůsobení. To byl vlastně můj přístup na začátku. Je to opravdu těžké,“ řekl pro Sky Sports F1.
Do kokpitu Red Bullu usedl Lawson jako nástupce Sergia Péreze po boku Maxe Verstappena, ale po dvou závodech v Austrálii a Číně, kde nikdy dříve nestartoval, se jeho příběh nečekaně zlomil. Tým se rozhodl vsadit na Yukiho Tsunodu ještě před domácí Grand Prix v Japonsku a Lawson byl poslán zpět do sesterské stáje Racing Bulls. „Byl jsem tam jen dva závody na dvou tratích, které jsem neznal,“ povzdechl si.
Lawson zároveň upozornil, že jeho situace byla složitější než se může na první pohled zdát. „Určitě cítím soucit s jezdcem, který se v takové pozici trápí, protože je to strašně náročný sport a není hezké vidět někoho, kdo se pere s prostředím. Ale je pro mě těžké se s tím ztotožnit, protože já jsem se ani nedostal na trať, kterou bych znal,“ vysvětlil.
Rozhodnutí vedení Red Bullu přišlo pro Lawsona překvapivě brzy. „Myslím, že jsem byl víc překvapený než cokoliv jiného. Samozřejmě je to hodně brzy v sezóně a doufal jsem, že dostanu šanci zajet na trati, kterou znám, a mít čistý víkend,“ popsal své první pocity. Jak dodal, okamžitě se však musel přepnout do nové role a zaměřit na budoucnost.
„To rozhodnutí padlo, když mi to řekli, takže i když to bylo těžké slyšet, měl jsem den nebo dva, abych to vstřebal. Pak už jsem byl ve Faenze u Racing Bulls, dělal přípravy a zkoušel sedačku. Od té chvíle se soustředíte jen na práci,“ doplnil.
Přes zklamání zdůrazňuje, že stále vidí velkou hodnotu v tom, že zůstal v královně motorsportu. „Mám pořád příležitost být ve Formuli 1 a závodit, a to je pro mě to hlavní. Jsem nadšený, že tu můžu být. Tým měl silný začátek sezóny, takže je pro mě vlastně vzrušující být teď v této pozici,“ prohlásil jezdec.
Lawson se k Racing Bulls vrátil po boku Isacka Hadjara a dokázal rychle ukázat, že se s ním musí počítat. V Monaku dojel na osmém místě a zapsal první body roku, k nimž postupně přidal další. Aktuálně má na kontě 20 bodů a drží se na 15. místě průběžného pořadí, což je důkaz, že navzdory tvrdému začátku má jeho příběh v roce 2025 stále zajímavý vývoj.
