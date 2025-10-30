Lewis Hamilton se pustil do FIA, Martin Brundle ho ale usadil

Lewis Hamilton v Mexiku
Lewis Hamilton v Mexiku, foto: Scuderia Ferrari
Josef Mráček DNES 11:12
Lewis Hamilton byl po Velké ceně Mexika zklamaný z desetisekundové penalizace za souboj s Maxem Verstappenem. Podle něj bylo rozhodnutí komisařů zbytečně přísné.

Bývalý pilot Formule 1 a nyní respektovaný komentátor Martin Brundle podpořil rozhodnutí komisařů FIA, kteří v Mexiku potrestali Lewise Hamiltona desetisekundovou penalizací. V pořadu The F1 Show na Sky Sports vysvětlil, že podle něj šlo o správné rozhodnutí, i když očekává, že s ním někteří fanoušci nebudou souhlasit.

Hamilton se během závodu dostal do souboje s Maxem Verstappenem už v úvodních kolech. V šestém kole Verstappen zaútočil po vnitřní straně první zatáčky a oba projeli šikanou bok po boku. Verstappen následně vyjel na trávu, ale zvládl se vrátit na trať před Hamiltonem.

Britský jezdec se pokusil o protiútok v zatáčce číslo čtyři, jenže přibrzdil pozdě, zablokoval kolo a vyjel mimo trať. Při návratu se vrátil na trať před Verstappena a získal tím výhodu, což komisaři vyhodnotili jako porušení pravidel. Za to Hamilton obdržel desetisekundovou penalizaci.

„Podle mě šlo o dva samostatné incidenty,“ vysvětlil Brundle. „Max udělal dost pro to, aby měl nárok na zatáčku, protože byl v apexu vedle Hamiltonova zrcátka a dokonce lehce vpředu. V takové situaci má právo na závodní stopu a tu zatáčku prostě vyhrál.“

Max Verstappen v Mexiku

Mexiko vyvolává spoustu emocí: Martin Brundle požaduje tvrdý trest pro Maxe Verstappena

Brundle vysvětlil, že v šikanách se většinou rozhoduje už v prvním apexu, tedy v místě, kde jezdec zatáčku najíždí. Podle něj měl Verstappen právo na prostor, protože byl v klíčovém bodě zatáčky vedle Hamiltona. „Můžete říct, že byl agresivní, ale to je běžná součást závodění. Musíte riskovat a zkoušet to po vnitřní straně, jinak se nikdy nikdo nepředjede,“ doplnil.

V případě Hamiltona byl Brundle kritičtější. „Lewis nechal prostor, který Max využil. Později ale v zatáčce čtyři vyjel z dráhy a nevrátil se správným způsobem. Získal tím velkou výhodu a nesnažil se ji nijak napravit,“ uvedl. Podle Brundlea tak komisaři neměli jinou možnost než udělit desetisekundovou penalizaci.

„Pokud neexistují žádné polehčující okolnosti, tak je to jasných deset sekund, ne pět,“ uzavřel Brundle. „Mně to dává smysl, i když vím, že ne každý to uvidí stejně.“

Hamilton po závodě neskrýval nespokojenost. Uvedl, že se cítí „velmi zklamaný“ rozhodnutím FIA a že podle něj jde o „dvojí metr“. Tvrdil, že v podobných situacích jiní jezdci takto přísné tresty nedostávají.

Brundlův názor podpořil i bývalý mistr světa Jacques Villeneuve. „Byl to zasloužený trest,“ řekl. „Deset sekund zní přísně, ale Hamilton měl po návratu z trávy obrovský náskok, zhruba sto metrů. To není jen o jedné pozici, ale o výhodě vůči celému startovnímu poli.“

Zatímco Hamilton skončil až osmý, Verstappen se dokázal dostat na stupně vítězů spolu s vítězem Landem Norrisem a Charlesem Leclercem. Po Velké ceně Mexika ztrácí Verstappen na vedoucího Norrise 36 bodů a do konce sezony zbývají čtyři závody a dva sprinty.

Témata:
Lewis Hamilton Ferrari Max Verstappen Brundle, Martin
