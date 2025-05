Lewis Hamilton přiznal: Přechod do Ferrari byl těžší, než čekal

Lewis Hamilton otevřeně přiznal, že si při přestupu do Ferrari na sezonu 2025 neuvědomoval, jak náročná pro něj adaptace bude. „Nevěděl jsem, jak těžké to bude,“ řekl sedminásobný mistr světa na tiskové konferenci před Velkou cenou Emilia-Romagna, kde se snažil vysvětlit, že i když už dříve měnil týmy, tentokrát ho čekají skutečně složité výzvy.

Hamilton po dvanácti letech v Mercedesu, kde získal šest titulů mistra světa, udělal překvapivý přestup do italské stáje. Přestože Ferrari bylo před sezonou považováno za hlavního soupeře McLarenu, sedminásobný šampion se po šesti závodech pohybuje až na sedmém místě v šampionátu a výrazně zaostává za týmovým kolegou Charlesem Leclercem.

„Předpokládal jsem, že to bude velmi těžké, protože jsem už v minulosti měnil tým,“ vysvětlil Hamilton. „Přijel jsem s otevřenou myslí, ale netušil jsem, jak náročné to bude. Je to výzva na všech frontách.“ Ferrari podle něj stále není tam, kde by chtělo být, a i když tým „dobře spolupracuje“, „je potřeba ještě hodně práce.“

Hamilton také otevřeně přiznal, že s odstupem 90 bodů za lídrem šampionátu Oscarem Piastrim není Ferrari v pozici bojovat o titul. „Ze všech let zkušeností, když jste v této fázi sezony o více než 100 bodů pozadu a vaše auto soupeří s velmi dominantním vozem, musíte předpokládat, že pravděpodobně nebojujete o vítězství v šampionátu.“ řekl. Přesto však věří, že se situace může změnit, i když takový obrat v moderní Formuli 1 zatím neviděl, informuje Motorsport.com.

Kromě toho zdůraznil, že úspěch bude záviset také na nadcházejících technických vylepšeních. „Nemohu teď říct, jestli získáme pár desetin, půl sekundy, nebo dokonce sekundu do konce sezony,“ uvedl Hamilton. Ferrari přivezlo na Imolu sice některé aktualizace, ale výraznější novinky jsou plánovány až na další závody v Barceloně.

Sedminásobný mistr světa si je vědom, že je třeba zlepšit každý detail a každý aspekt vozu. „Pokud každý z nás vytáhne alespoň půl desetiny, možná se dostaneme blíž. Musíme zůstat ostražití a pokračovat s cílem vyhrávat každý víkend.“ Hamilton tak zachovává pozitivní a bojovný přístup navzdory zatím ne zcela ideálním výsledkům. „Musíte věřit, že to najdeme. A to je můj postoj. Nepřijdu na závod s tím, že jsme sedmí nebo osmí. To je jen stav věcí, který chci změnit.“