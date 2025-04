Lewis Hamilton překvapil všechny ve Ferrari tím, co v Japonsku řekl

Lewis Hamilton měl v minulosti na okruhu v Suzuce značný úspěch, když zde čtyřikrát vyhrál. Letos však na Velké ceně Japonska neuspěl, když od roku 2019 nepostoupil na stupně vítězů.

Během víkendu na okruhu v Suzuce se nikdy nevyrovnal Maxovi Verstappenovi, jezdci McLarenu ani svému týmovému kolegovi z Ferrari Charlesi Leclercovi.

Ferrari čelí v nadcházejících týdnech a měsících velkým výzvám, pokud chce zůstat konkurenceschopné. Hamiltonova první sezóna u týmu by mohla být na ústupu, pokud se problémy nevyřeší.

V Bahrajnu přiveze Ferrari novou podlahu, ale pokud ta nepřinese okamžitou změnu, Fred Vasseur, šéf týmu, by mohl začít soustředit pozornost na nová pravidla, která přijdou do F1 v roce 2026.

Během Velké ceny Japonska Ferrari upravilo zavěšení vozů Hamiltona a Leclerca, aby vytěžili maximum z modelu SF-25. Nicméně odstup od vedoucích týmů je stále příliš velký, aby jakákoli úprava měla výrazný dopad.

Kromě práce na závodní dráze se Hamilton aktivně zapojuje do týmové kultury Ferrari a snaží se pozitivně ovlivnit náladu mezi zaměstnanci i fanoušky.

Lewis Hamilton se během své přípravy na sezonu 2025 nenechal ničím zaskočit a intenzivně pracoval na své adaptaci u Ferrari, když během zimní přestávky opustil Mercedes. Jak uvedl, strávil dlouhé hodiny v továrně Ferrari, trénoval na simulátorech a využil všechny dostupné dny v TPC. „Byl jsem odhodlaný připravit se co nejlépe, abych byl připraven na výzvy, které přináší závodění za Ferrari,“ komentoval Hamilton své úsilí.

Přestože tým Ferrari v F1 komunikuje anglicky, Hamilton se rozhodl učit se italsky, což ukazuje jeho nasazení a ochotu integrovat se do kultury týmu. „To je něco, co mi pomáhá cítit se více součástí týmu, i když není nezbytně nutné mluvit italsky,“ vysvětlil Hamilton svůj krok. Jeho snaha o přizpůsobení se se projevila i po závodě v Japonsku, kdy po vystoupení z vozu poděkoval mechanikům slovy „Grazie a tutti“, což znamená „Děkuji vám všem“. Tento jeho projev překvapil celou garáž Scuderia Ferrari, což ukazuje, jak se Hamilton plně zapojil do projektu.

Po závodě v Suzuce však Hamiltonova slova o „deficitu“ mezi ním a Leclercem vyvolala zmatek. „Cítil jsem, že mezi námi existuje nějaký deficit,“ řekl Hamilton, přičemž není jasné, zda tím myslel nastavení vozů nebo použité díly. Někteří jeho fanoušci se domnívají, že to brání Hamiltonovi ukázat svůj skutečný potenciál, ale odpovědi na tuto otázku přinesou až následující závody. V Japonsku se jeho vůz nejevil jako snadno ovladatelný, což ztížilo jeho výkony, a odborníci jako Jacques Villeneuve komentovali, že Hamiltonovo Ferrari v závodě nevypadalo dobře. Tento faktor přispívá k tomu, že Hamilton zatím není v pozici, aby mohl přidat osmý titul do své sbírky.