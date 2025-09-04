Lewis Hamilton před první Monzou s Ferrari: Tlak, pochybnosti a naděje tifosi

Lewis Hamilton přiznal, že Ferrari čelí před domácím závodem v Monze obrovskému tlaku, a to zejména on sám. Podle něj půjde kromě výkonu vozu i o zvládnutí emocí a očekávání fanoušků.
Lewis Hamilton otevřeně přiznává, že před svou první Velkou cenou Itálie jako jezdec Ferrari cítí tlak, jaký dlouho nezažil. „Je na nás jako tým obrovský tlak,“ připustil sedminásobný mistr světa, informuje Motorsport.com. „Pro mě osobně ještě větší, protože zatím nemám dobrou sezónu. Prostě se pokusíme nasát všechnu energii od fanoušků.“
Pro Hamiltona není Monza v posledních letech místem úspěchů. Přestože závod vyhrál už pětkrát, naposledy stál na stupních vítězů v Chrámu rychlosti v roce 2019. Navíc Ferrari stále čeká na první triumf sezóny a britský veterán zatím nestačí na týmového kolegu Charlesa Leclerca. Pětimístná penalizace na startu jeho situaci ještě komplikuje.
Leclerc, který Monzu už dvakrát ovládl, si ale dobře uvědomuje, že Hamiltona čeká zcela nová zkušenost. „Jsem si jistý, že bude šokovaný, jak výjimečný tenhle týden je,“ řekl Monačan. „Já jsem tehdy přišel ze Sauberu a hned vyhrál, bylo to šílené. Každý jezdec to prožívá jinak, ale první Monza ve Ferrari je naprosto jedinečná.“
Podle Leclerca je atmosféra během domácího víkendu Ferrari nesrovnatelná s čímkoli jiným ve světě Formule 1. „Řekl jsem mu, že ten týden je vyčerpávající, ale zároveň plný pozitivní energie. Vlastně necítíte únavu, dokud závod v neděli neskončí. A to je na tom úžasné.“
Co se týče ambicí, Leclerc zůstává realistický. „Doufám, že jeden z nás vyhraje, bylo by to opravdu speciální. Nemyslím si ale, že jsme favorité, McLaren je teď hodně silný. Jenže v Monze se může stát cokoli,“ dodal.
Hamilton i Leclerc tak stojí před víkendem, který může být pro Ferrari přelomový. Buď jako bolestivá připomínka nenaplněných očekávání, nebo jako moment, kdy tým znovu rozžehne vášeň tifosi.
