Colton Herta míří do Formule 1: Americký sen se stává skutečností

Jezdec IndyCar z týmu Andretti se stane testovacím pilotem Cadillacu ve Formuli 1. Pomůže Valtterimu Bottasovi a Sergiu Pérezovi s přípravami na vstup stáje do šampionátu v roce 2026.
Cadillac oficiálně oznámil, že americký jezdec IndyCar týmu Andretti, Colton Herta, se stane jeho testovacím pilotem. Spekulace o tom, že Kaliforňan opustí IndyCar a příští rok zamíří do Formule 2, se tak výrazně zintenzivnily.
Herta, jehož tým Andretti v IndyCar vlastní stejné uskupení TWG Motorsport, které je majoritním akcionářem nově vznikající stáje F1, bude podporovat hlavní jezdce Valtteriho Bottase a Sergia Péreze, zatímco americký tým se připravuje na svůj debut ve Formuli 1 v roce 2026.
„Jsem nesmírně nadšený, že se mohu připojit k týmu Cadillac ve Formuli 1 jako testovací jezdec,“ uvedl Herta. „Je to pro mě vysněná příležitost, na kterou jsem dlouho pracoval. Být součástí vstupu Cadillacu do F1 v tak klíčovém období je něco, čeho jsem nemohl nevyužít."
„Mým snem vždy bylo závodit ve Formuli 1 a tento krok vnímám jako obrovský krok směrem k cíli. Prozatím je mou prioritou dát do práce v Cadillacu F1 maximum a pomoci vybudovat konkurenceschopný tým.“
V uplynulé sezóně IndyCar skončil Herta na sedmém místě a na svém kontě má celkem devět vítězství. V rámci nových povinností v Cadillacu se 25letý Američan nyní pravděpodobně připravuje na přerušení své kariéry v IndyCar a posun směrem k F1.
Cadillac sice nepředstavil detaily Hertaova závodního programu pro rok 2026, ale naznačil, že sezona 2026 bude znamenat návrat do evropských závodních seriálů. Oznámení o konkrétním závodním programu je plánováno na později.
Herta se již v minulosti dostal blízko F1. V roce 2023 byl téměř podepsán do týmu AlphaTauri, jednání ale selhala kvůli nedostatku bodů pro superlicenci FIA. Stejnou situaci má nyní i pro příští rok a potřeboval by během sezony 2026 nasbírat šest bodů, aby dosáhl hranice 40 bodů nutných k účasti ve Formuli 1.
O podpisu Herty promluvil i šéf týmu Graeme Lowdon. „Jsme nadšeni, že můžeme přivítat Coltona Hertu jako testovacího jezdce. Colton je mimořádně talentovaný jezdec s prokázanou rychlostí, závodní zkušeností a vyspělostí daleko přesahující jeho věk. Jeho zkušenosti v špičkovém americkém motorsportu jako součást rodiny TWG Motorsport z něj činí ideální volbu pro tuto roli a přinese našemu týmu cenný a svěží pohled, perspektivu a energii, zatímco pokračujeme ve výstavbě týmu do budoucna.
„Mít amerického jezdce v americkém týmu Formule 1 je mimořádně významný moment, nejen pro náš tým, ale pro celý americký motorsport. Colton představuje vášeň, ambice a soutěživého ducha, který definuje Cadillac F1 Team, a jsme hrdí, že bude nést americkou vlajku na světové scéně.“
Lando Norris přiznal, že jeho osobnost a přístup k závodění se liší od špičkových jezdců F1, Maxe Verstappena a Oscara Piastriho. Podle něj to ovlivňuje nejen jeho výkon, ale i způsob, jakým zvládá tlak na trati.
Max Verstappen po Zandvoortu otevřeně kritizoval Red Bull a přiznal, že souboj se sesterským týmem Racing Bulls by se vůbec neměl odehrávat.
Šéf Mercedesu Toto Wolff připustil, že Hamiltonův odchod do Ferrari mu ulehčil situaci, protože se tak vyhnul těžkému rozhodnutí o Britově budoucnosti u stříbrných šípů.
Půl století uplynulo od chvíle, kdy Niki Lauda poprvé korunoval svou kariéru mistrovským titulem. Ve službách Ferrari tehdy začal psát příběh, který z něj učinil jednu z největších ikon F1.
Mistr světa Max Verstappen i po tolika letech a titulech nepřestává tým Red Bull překvapovat. Jeho touha po dokonalosti a schopnost posouvat limity z něj dělají klíčového jezdce
Během bujarých oslav po Velké ceně Nizozemska se jezdci týmu Racing Bulls, Isacku Hadjarovi, rozlomila trofej za třetí místo. Hadjar se v tu chvíli fotil se svým týmem, když se trofej vlivem tlaku rozlomila.
Bývalý mistr světa Jacques Villeneuve vyjádřil podporu Lewisovi Hamiltonovi poté, co sedminásobný šampion havaroval na mokré trati v Zandvoortu.
Red Bull potvrdil, že Isack Hadjar měl při GP Holandska volnou ruku a mohl útočit na Maxe Verstappena. Šéfové týmů jasně odmítli, že by existovala jakákoli interní dohoda o držení pozice.
Po Grand Prix Holandska má Oscar Piastri poprvé výrazný náskok před Landem Norrisem, který činí 34 bodů. Přesto australský jezdec dostal varování, aby při obhajobě vedení šampionátu nezaváhal.
Lewis Hamilton po havárii v Zandvoortu slíbil, že „nenechá kámen na kameni“ při přípravě na další závod. Na Monze chce využít každou šanci k nápravě a návratu do boje o body.
Liam Lawson přiznal, že ztráta místa v Red Bullu na startu sezóny 2025 byla tvrdou ranou, ale bere ji jako součást neúprosné reality Formule 1. Dodává, že se nevzdává a zůstává připravený na další šanci v šampionátu.