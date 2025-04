Ferrari se rozhodlo testovat upravenou podlahu svého vozu SF-25 během volného tréninku na Velké ceně Bahrajnu, aby se zaměřilo na vyřešení aktuálních problémů s výkonem. Informoval o tom web La Gazzetta dello Sport.

Tyto problémy byly přičítány nemožnosti přizpůsobit nastavení vozu charakterizované minimální světlou výškou, což negativně ovlivnilo celkový výkon. Tento krok přišel po několika dnech spekulací a debat uvnitř týmu, zda by bylo rozumné představit první evoluci podlahy již v Sakhiru, nebo počkat na plánované upgrady pro závod v Miami.

„Přivezli jsme sem novou podlahu, nemůžu se dočkat, až ji vyzkouším,“ uvedl přímo v tiskové konferenci Lewis Hamilton, čímž potvrdil přítomnost nového vylepšení, které by mohlo mít klíčový vliv na zlepšení výkonnosti vozu.

Pokud se podlaha skutečně objeví v prvním tréninku, pracovní program Scuderie se zaměří na její vyhodnocení a srovnání s předchozí verzí. Tým tak chce objektivně posoudit, jaký vliv má nová podlaha na výkon vozu a zda pomůže vyřešit problémy, které mají oba jezdci s nastavením. Zatímco Charles Leclerc si dokázal najít způsob, jak nastavit auto pro optimální vyvážení, Hamilton stále považuje vyvážení svého vozu za vzdálené ideálu.

„Kdyby to bylo pouze o aerodynamice nebo o dynamice vozu, měli bychom odpověď," dodal Hamilton a naznačil, že klíčové bude vyřešení dynamických problémů s vozem, především v oblasti odpružení, než budou implementována jakákoliv aerodynamická vylepšení.

Ve Ferrari však panují rozporné názory na to, zda je nový aerodynamický upgrade skutečně připraven k nasazení. Někteří členové týmu, včetně technického ředitele Loice Serreho a šéfa týmu Frederica Vasseura, zůstávají opatrní. I když simulace naznačují, že podlaha by mohla přinést zlepšení, stále panuje názor, že primární problém spočívá ve vyvážení vozu, a až poté by mělo být nasazeno jakékoliv aerodynamické vylepšení.