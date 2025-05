Lewis Hamilton: Po premiéře F1 filmu přichází další kapitola

Lewis Hamilton se podílí jako producent na filmu F1 The Movie, kde Brad Pitt hraje fiktivního jezdce a který kombinuje reálné záběry s hollywoodským příběhem. Snímek míří do kin koncem června a Hamilton už plánuje další projekty.

Lewis Hamilton se naplno ponořil do filmového světa. Spolu s režisérem Josephem Kosinskim a producentem Jerrym Bruckheimerem stojí za snímkem F1 The Movie, který vstoupí do kin 25. června mezinárodně a 27. června v USA a Kanadě. „Byla to neuvěřitelná zkušenost, pracovat s Joem a Jerrym, vidět, jak se z několika stránek scénáře stává příběh, a podílet se na jeho autenticnosti,“ řekl Hamilton.

Film, který vznikl ve spolupráci Apple Original Films a Formule 1, sleduje fiktivního pilota Sonnyho Hayese, kterého hraje Brad Pitt. Hayes se po letech vrací na trať v barvách týmu APXGP. Ve filmu se objeví všichni skuteční jezdci ze sezóny 2023, čímž vznikl unikátní mix reality a filmové fikce. „Jak řekl Jerry, je to pořád hollywoodský film,“ připomněl Hamilton s úsměvem.

Před premiérou pro veřejnost byla snímku uspořádána exkluzivní projekce v Monaku, kde se sešlo 18 jezdců. Chyběli pouze Max Verstappen a Lance Stroll. Lewis Hamilton přiznal, že měl během projekce smíšené pocity. „Seděl jsem uprostřed jezdců a byl jsem nervózní. Záleželo mi na tom, co si o tom myslí. Chtěl jsem, aby to brali vážně.“

Reakce kolegů však byly vesměs pozitivní. Charles Leclerc ocenil kamerové záběry z monopostů a hollywoodský rozměr filmu. „Je to super. Pomůže nám to oslovit i ty, kteří F1 neznají.“ Pierre Gasly dodal: „Vypadá to skvěle. Produkce odvedla úžasnou práci a Brad Pitt nás nechává vypadat velmi dobře.“ Isack Hadjar poznamenal: „Je to trochu zvláštní vidět film o našem sportu, ale myslím, že to Formuli 1 posune o kus dál.“

Hamilton navíc už nyní plánuje další kroky. „Se svou společností Dawn Apollo Films budeme produkovat další filmy v příštích letech,“ prozradil. Aktuálně rozpracoval tři nové koncepty, z nichž dva budou animované. „Nikdy jsem žádný film nepsal, ale už mám první fázi scénáře. Je to vzrušující.“

Přestože ne všichni byli na premiéře osobně, například Max Verstappen si film určitě pustí. „Stáhnu si ho na Apple, až bude venku. Slyšel jsem, že je skvělý.“ I přes kritické oko některých pilotů je jasné, že F1 The Movie míří nejen do kin, ale i do historie sportovního filmu.