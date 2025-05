Lewis Hamilton po Monaku reaguje na spekulace o vztahu s inženýrem Adamim

Po pátém místě v Monaku se Lewis Hamilton dostal do centra pozornosti nejen kvůli svému výkonu, ale i díky neobvyklé situaci na závodní radiové komunikaci. Na ochlazovací kole po závodě poděkoval týmu za rychlou opravu auta před kvalifikací, po chvíli se však ozval s otázkou: „Jste na mě naštvaní nebo co?“ Na jeho otázku však nedostal žádnou odpověď, což jen podtrhlo napjatou atmosféru v zákulisí Ferrari.

Nepříjemnosti pro Hamiltona začaly už o něco dříve, když dostal třímístnou penalizaci na startovním roštu za zdržování Maxe Verstappena, ke kterému podle všeho došlo kvůli špatné informaci od jeho inženýra Riccarda Adamiho. Situace vyvolala otázky ohledně komunikace mezi jezdcem a týmem, přičemž Hamilton sám potvrdil, že během závodu trpěl technickými problémy s rádiem. „Měli jsme problémy s rádiem, nedostával jsem všechny informace, které jsem potřeboval, a tím to bylo,“ uvedl britský pilot pro Sky Sports F1.

Hamilton také odmítl spekulace o napětí mezi ním a Adamim, které se objevily již na začátku sezóny po jejich rozporuplných komunikacích. „Máme opravdu dobrý vztah, většina těch spekulací je nesmysl,“ řekl Hamilton. „Riccardo je skvělý člověk, oba hodně pracujeme a ne vždy všechno hned vyjde. Občas se neshodneme, ale to se stává, a vždycky to spolu vyřešíme, protože táhneme za stejný tým.“

Přestože po osmi závodech je Hamilton s 98 body za vedoucím Oscarem Piastrim, neztrácí naději na boj o titul. „Pracujeme na voze na příští rok. Jestli letos vyhrajeme, to se uvidí. Tohle je těžší sezóna, ale není ještě rozhodnuto,“ dodal s optimismem.

Hamilton také věří, že plánované technické změny v oblasti aerodynamiky mohou posunout Ferrari blíže k vrcholu. „Nevím, proč to říká Toto Wolff, ale doufám, že má pravdu,“ komentoval spekulace o výhodách nových pravidel. „Už jsme udělali pokrok, a pokud to dokážeme zopakovat tento víkend, bude to skvělé.“

Celkově tak i přes komplikace a drobné třenice uvnitř týmu zůstává Hamilton odhodlaný a věří, že Ferrari společně zvládnou překonat překážky a posunout se k lepším výsledkům.