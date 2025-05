Croft rozvířil vody: Red Bull musí volit chytře, nebo vše ztratí

David Croft, dlouholetý hlas Formule 1 na Sky Sports, znovu rozpoutal diskusi o jezdeckém složení Red Bullu. Tentokrát otevřeně kritizoval aktuální strategii týmu. Podle něj ani výměna Liama Lawsona za Yukiho Tsunodu neposunula Red Bull správným směrem, pokud skutečně míří na návrat k vítězství v Poháru konstruktérů.

„Osobně si myslím, že mají stále špatného jezdce,“ řekl Croft ve Sky Sports F1 Show. „Pokud chtějí vyhrát konstruktérský šampionát, měli si najmout jezdce, který na to má. Yuki tím jezdcem možná jednou bude, ale zatím to neprokázal.“

Tsunoda sice po svém přestupu do hlavního týmu bodoval třikrát v první desítce, ale Red Bull je po osmi závodech až třetí v pořadí se ztrátou 176 bodů na McLaren. A právě to Croft považuje za důsledek přílišné závislosti na Verstappenově výjimečnosti.

„Max je výjimečný,“ pokračoval Croft. „Je ve formě, která mu umožňuje dostat z auta víc než většina jezdců na roštu. Ale očekávat od druhého jezdce, že bude jen dvě nebo tři desetiny za Maxem, je obrovský požadavek. Ale Red Bull je tým, který bojuje o tituly, takže to není nereálné.“

Croft připustil, že Red Bull aktuálně nemá přístup k jezdcům jako George Russell nebo Lando Norris. „S veškerým respektem k Yukimu, je to dobrý jezdec, ale zatím ne vítěz. A Red Bull by měl mít po boku Maxe někoho, kdo může reálně vozit bedny a přinášet týmu pravidelné body.“

Za ideální volbu pro rok 2025 označil Croft Carlose Sainze, který byl na trhu volný, ale Red Bull tuto příležitost nevyužil. „Měli vzít Carlose. A pokud ne jeho, tak kdo je další? Norris má dlouhodobý kontrakt, Russell by mohl být volný. To by bylo zajímavé duo, hodně by se o tom mluvilo. Ale to je ta úroveň, kterou Red Bull potřebuje.“

Na Croftova slova reagoval i šéf týmu Christian Horner, který v Monaku jasně řekl, že Red Bull se letos soustředí hlavně na titul mistra světa. „Pokud chcete Pohár konstruktérů, musíte mít dvě auta, která pravidelně sbírají velké body. A to McLaren dělá výborně. Pro nás je ale prioritou titul mezi jezdci. Pět titulů v řadě získal v historii jen jeden jezdec a my chceme, aby se k němu Max přidal.“

Horner dodal, že Red Bull stále není mimo hru. „Jsme na dostřel. Dvě výhry, které Max letos má, přišly v klíčový čas. Sezóna je ještě dlouhá a když přijde skutečný tlak v závěrečné části šampionátu, tam Max obvykle předvádí to nejlepší.“

Napětí mezi výkonností, strategií a budoucností Red Bullu tak zůstává vysoké. A s každým dalším závodem bude jasnější, zda současná sestava má na to udržet tým v boji o obě koruny.