Lewis Hamilton otevřeně o svých šancích na pódium: Fanoušci zůstávají v napětí

Lewis Hamilton po 12 letech u Mercedesu přestoupil do Ferrari s obrovským očekáváním. Spojení nejúspěšnějšího jezdce v historii F1 s ikonickým týmem ale zatím nepřineslo kýžené výsledky.
Britský sedminásobný mistr světa sice překvapivě ovládl sprint v Číně z pole position, celkově však jeho sezona za očekáváními zaostává. Hamilton se stále potýká s adaptací na specifika vozu Ferrari a jeho motoru a zatím se mu nepodařilo rozšířit své 202. pódium o úspěch v nové staji.
Jeho nejlepšími výsledky ve velkých cenách jsou tři čtvrtá místa, zatímco týmový kolega Charles Leclerc se pětkrát dostal na pódium a momentálně ho vede o 44 bodů, což Hamiltona a Leclerca řadí na pátou a šestou příčku v průběžném pořadí jezdců.
Frustrace Brita vyvrcholila před letní přestávkou, kdy v třech po sobě jdoucích kvalifikacích nepostoupil do Q3. „Cítím se k ničemu,“ přiznal tehdy a naznačil, že Ferrari „pravděpodobně potřebuje změnit jezdce.“
Po návratu z letní přestávky však týmový šéf Ferrari Fred Vasseur ujistil, že debut na pódiu v červeném je pouze otázkou času. „Ano, můžeme očekávat, že bude na pódiu,“ řekl PlanetF1.com a dalším médiím. „Dokázal bojovat s Georgem Russellem v Zandvoortu a vrátit se z desátého místa až za jeho převodovku v Monze.“
Hamilton sice doufá v umístění na stupních vítězů během posledních sedmi závodů sezony, sám ale připouští, že by to jeho sezónu zásadně nezměnilo. „Bylo by to hezké, ale opravdu by to pro mě moc nezměnilo,“ uvedl.
Brit zdůrazňuje, že klíč k pódium spočívá v kvalitní kvalifikaci, protože jen dvakrát za posledních pět víkendů postoupil do top desítky. „Kdybychom kvalifikovali lépe, byli bychom v mnohem lepší pozici pro závod. Udělal bych cokoliv za vylepšení, ale momentálně nemáme nic, na co bychom se mohli soustředit kromě příštího vozu, takže se musíme zaměřit na lepší optimalizaci a provedení.“
Pokud se Hamiltonovi nepodaří dostat na pódium, půjde o jeho první sezonu po 19 letech v F1 bez umístění na stupních vítězů. Tento fakt připomíná, že i pro legendu jako je Hamilton není přechod do Ferrari bez výzev a že úspěch v nové staji stále zůstává vzdáleným cílem.
I přes ujištění Freda Vasseura, že Lewis Hamilton se letos dostane na pódium, britský jezdec zůstává realistický. Podle něj jedno nebo dvě pódia nemají zásadní vliv na šance v boji o mistrovský titul.
