Lewis Hamilton čelí frustraci: Ferrari vzkázal pravdu o strategii

Lewis Hamilton přiznal, že si s Ferrari promluvil o strategii v Rakousku, kde dostal stejnou jako Charles Leclerc. Nechce, aby situace dospěla do bodu, kdy by musel ignorovat týmové pokyny.

Lewis Hamilton po Velké ceně Rakouska otevřeně kritizoval strategii týmu Ferrari, která mu podle jeho slov brání plně rozvinout svůj závodní potenciál. Přestože s Charlesem Leclercem odstartovali oba na stejných pneumatikách a po většinu závodu jeli bok po boku, Hamilton neskrýval zklamání nad tím, že mu tým v druhé polovině závodu nařídil kopírovat stejnou strategii jako jeho kolegovi. Podle něj měl dostatek sil zůstat na trati déle a zvolit jiný přístup, který by mohl přinést lepší výsledek.

Do cíle dojel na solidním čtvrtém místě, což bylo opět za Leclercem, který si připsal už čtvrté pódiové umístění v sezóně. Hamilton potvrdil, že s týmem o strategii hovořil nejen krátce po závodě, ale i před nadcházející Velkou cenou Velké Británie. Vyjádřil jasný postoj, že nechce být jezdcem, který slepě následuje takzvané optimální strategie a pouze potvrzuje startovní pozici. Jeho cílem je bojovat o každý možný kousek výkonu a vítězství.

Na domácí půdě v Silverstonu Hamilton popsal rozdíl mezi svým přístupem a rozhodnutím týmu. Ferrari zvolilo konzervativní taktiku, která jim zajistila třetí a čtvrté místo, aniž by přitom ohrozili vedoucí McLareny. Hamilton ale uvedl, že by raději zvolil jinou strategii než Leclerc, i kdyby to znamenalo větší riziko. Podle něj k tomu byla šance, protože v poslední části závodu nebyli pod tlakem aut za sebou.

Hamilton také vysvětlil, že v případě výjezdu safety caru by odlišná strategie mohla být velkou výhodou. Proto neviděl důvod, proč by oba vozy měly jet stejnou taktiku, která nevyužívá všechny dostupné možnosti. Přiznal, že se s týmem stále učí, jak lépe komunikovat a spolupracovat, ale z jeho slov je zřejmá frustrace z toho, že nemůže více prosadit své nápady a závodní instinkt.

I přes tyto problémy Ferrari podle Hamiltona díky vylepšením vozu udělalo viditelný krok vpřed. Je přesvědčený, že tým stále není na vrcholu svého potenciálu a že je potřeba vylepšit některé aspekty vozu a týmové práce. Hamilton doufá, že právě na Silverstonu, kde závodí před domácím publikem, se situace změní a on přeruší svou nelichotivou sérii třinácti závodů bez pódia.

Britský jezdec dodal, že se na nadcházející závod těší a chce ukázat, že stále patří mezi nejlepší. Statistiky ho sice nezajímají, ale přiznal, že by bylo skvělé tuto nepříznivou sérii prolomit právě v Británii. Věří, že s odvážnější strategií a lepším využitím vozu může Ferrari dosáhnout lepších výsledků a on sám vrátit své místo na stupních vítězů.