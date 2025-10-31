Oliver Bearman v Mexiku zazářil: Martin Brundle naznačil jeho budoucnost

Po působivém výkonu Olivera Bearmana v Mexiku Martin Brundle vyzdvihl jeho talent a rychlý rozvoj. Podle něj patří mladý Brit mezi jezdce, kteří by mohli zaujmout, pokud se objeví nové šance ve špičkových týmech.
Oliver Bearman v Mexiku znovu ukázal, proč patří mezi největší talenty nové generace Formule 1. Jeho čtvrté místo s Haasem na Autódromo Hermanos Rodríguez překvapilo fanoušky i odborníky.
Martin Brundle, bývalý jezdec F1 a analytik Sky Sports, po jeho výkonu uvedl, že mladý Brit by měl být hlavním kandidátem na případné volné místo ve Ferrari. Z devátého místa na startu dokázal dojet čtvrtý, což je jeho nejlepší závodní výsledek kariéry a zároveň nejlepší výsledek Haasu.
Bearman si respekt vybudoval už při svém debutu, kdy v Saúdské Arábii v roce 2024 na poslední chvíli nahradil Carlose Sainze za Ferrari. Stal se tehdy nejmladším jezdcem, který kdy závodil pro Ferrari, a dojel sedmý, čímž přinesl týmu šest bodů.
Během sezony 2024 dále závodil za Haas v Ázerbájdžánu a Brazílii a od roku 2025 má s americkým týmem víceletou smlouvu. V letošním ročníku nasbíral 32 bodů a momentálně je třináctý v poháru jezdců.
Bearmanův rychlý postup a vyrovnané výkony ukazují, že má potenciál stát se jezdcem, který bude v budoucnu soupeřit i v nejprestižnějších týmech. Podle Brundlea je jeho schopnost zvládat tlak a využívat každou příležitost klíčem k úspěchu.
Brundle zdůraznil, že Bearman ukázal rychlost, závodní instinkt a psychickou odolnost potřebnou pro elitu F1. „Pokud dostane tu správnou šanci, chytí ji okamžitě,“ uvedl.
S Brundlem souhlasí i mistr světa z roku 1997 Jacques Villeneuve. Ocenil Bearmanovu schopnost učit se z chyb, progresivně se zlepšovat a zároveň zůstat pod kontrolou. „Má skvělý závodní instinkt a prostorovou orientaci, což je dnes ve F1 vzácné,“ dodal Villeneuve.
Výkon mladého Brita ocenil i šéf Ferrari Fred Vasseur. „Myslel jsem dokonce na pódium pro něj. Tentokrát spojil vše dohromady, neudělal žádnou chybu a odměnilo se to. Je skvělé, když oba vozy bodují,“ řekl Vasseur. Jeho slova potvrzují, že Bearman je stabilní a talentovaný jezdec s obrovským potenciálem do budoucna.
