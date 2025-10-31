Oliver Bearman v Mexiku zazářil: Martin Brundle naznačil jeho budoucnost

Oliver Bearman
Oliver Bearman , foto: Haas F1 Team
Josef Mráček VČERA 14:54
Sdílej:

Po působivém výkonu Olivera Bearmana v Mexiku Martin Brundle vyzdvihl jeho talent a rychlý rozvoj. Podle něj patří mladý Brit mezi jezdce, kteří by mohli zaujmout, pokud se objeví nové šance ve špičkových týmech.

Oliver Bearman v Mexiku znovu ukázal, proč patří mezi největší talenty nové generace Formule 1. Jeho čtvrté místo s Haasem na Autódromo Hermanos Rodríguez překvapilo fanoušky i odborníky.

Martin Brundle, bývalý jezdec F1 a analytik Sky Sports, po jeho výkonu uvedl, že mladý Brit by měl být hlavním kandidátem na případné volné místo ve Ferrari. Z devátého místa na startu dokázal dojet čtvrtý, což je jeho nejlepší závodní výsledek kariéry a zároveň nejlepší výsledek Haasu.

Bearman si respekt vybudoval už při svém debutu, kdy v Saúdské Arábii v roce 2024 na poslední chvíli nahradil Carlose Sainze za Ferrari. Stal se tehdy nejmladším jezdcem, který kdy závodil pro Ferrari, a dojel sedmý, čímž přinesl týmu šest bodů.

Během sezony 2024 dále závodil za Haas v Ázerbájdžánu a Brazílii a od roku 2025 má s americkým týmem víceletou smlouvu. V letošním ročníku nasbíral 32 bodů a momentálně je třináctý v poháru jezdců.

Bearmanův rychlý postup a vyrovnané výkony ukazují, že má potenciál stát se jezdcem, který bude v budoucnu soupeřit i v nejprestižnějších týmech. Podle Brundlea je jeho schopnost zvládat tlak a využívat každou příležitost klíčem k úspěchu.

Brundle zdůraznil, že Bearman ukázal rychlost, závodní instinkt a psychickou odolnost potřebnou pro elitu F1. „Pokud dostane tu správnou šanci, chytí ji okamžitě,“ uvedl.

S Brundlem souhlasí i mistr světa z roku 1997 Jacques Villeneuve. Ocenil Bearmanovu schopnost učit se z chyb, progresivně se zlepšovat a zároveň zůstat pod kontrolou. „Má skvělý závodní instinkt a prostorovou orientaci, což je dnes ve F1 vzácné,“ dodal Villeneuve.

Výkon mladého Brita ocenil i šéf Ferrari Fred Vasseur. „Myslel jsem dokonce na pódium pro něj. Tentokrát spojil vše dohromady, neudělal žádnou chybu a odměnilo se to. Je skvělé, když oba vozy bodují,“ řekl Vasseur. Jeho slova potvrzují, že Bearman je stabilní a talentovaný jezdec s obrovským potenciálem do budoucna.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Oliver Bearman Haas
Stalo se
Novinky
Liam Lawson v Mexiku

FIA se zastala Liama Lawsona po incidentu v Mexiku

Liam Lawson zažil v úvodu Velké ceny Mexika okamžik, který vyděsil celý paddock. Krátce po startu se ocitl v nečekané a znepokojivé situaci, jež znovu připomněla, jak křehká může být bezpečnost ve Formuli 1.

Novinky
Lando Norris a Oscar Piastri po zisku konstruktérského titulu

McLaren pod drobnohledem: Expert zpochybnil schopnosti Landa Norrise a Oscara Piastriho

Bývalý jezdec F1 Christijan Albers zpochybnil, že Lando Norris a Oscar Piastri patří mezi největší talenty současného motorsportu.

Novinky
Lewis Hamilton v Mexiku

Lewis Hamilton otevřeně o Ferrari: Bylo to mnohem emotivnější než začátek kariéry

Lewis Hamilton se otevřeně podělil o své dojmy z nové kapitoly své kariéry a popsal ji jako mimořádně silný moment.

Novinky
Oliver Bearman

Oliver Bearman v Mexiku zazářil: Martin Brundle naznačil jeho budoucnost

Po působivém výkonu Olivera Bearmana v Mexiku Martin Brundle vyzdvihl jeho talent a rychlý rozvoj. Podle něj patří mladý Brit mezi jezdce, kteří by mohli zaujmout, pokud se objeví nové šance ve špičkových týmech.

Novinky
George Russell

George Russell odhaluje detaily ohledně své smlouvy v Mercedesu

George Russell po podpsisu nové smlouvy s Mercedesem prozradil detaily i ohledně jeho manažeerského týmu.

Novinky
Valtteri Bottas při testu v Mexiku

Valtteri Bottas zpět v akci: Přípravy na Cadillac jsou v plném proudu

Valtteri Bottas absolvoval 112 kol na okruhu Autódromo Hermanos Rodríguez při testovacím programu s týmem Mercedes. Pro finského závodníka šlo o důležitou příležitost znovu usednout do monopostu Formule 1 před novou sezonou s Cadillacem.   

Novinky
Liam Lawson

Vyšetřování odhaluje detaily nebezpečného momentu Liama Lawsona na trati

Mexická národní sportovní autorita OMDAI poskytla komentář k události z minulého závodního víkendu, kdy Liam Lawson zažil nebezpečný moment na trati.
Novinky
Felipe Massa na pódiu po hořkém vítězství v Brazílii 2008

Crashgate 17 let poté: Felipe Massa se soudí o svůj vysněný titul

Felipe Massa zahájil u londýnského Nejvyššího soudu spor o 82 milionů dolarů kvůli aféře „Crashgate“ z roku 2008.
Novinky
Lewis Hamilton v Mexiku

Lewis Hamilton se pustil do FIA, Martin Brundle ho ale usadil

Lewis Hamilton byl po Velké ceně Mexika zklamaný z desetisekundové penalizace za souboj s Maxem Verstappenem. Podle něj bylo rozhodnutí komisařů zbytečně přísné.
Novinky
Max Verstappen v Mexiku

Mexiko vyvolává spoustu emocí: Martin Brundle požaduje tvrdý trest pro Maxe Verstappena

Martin Brundle naznačuje, že start Mexické Grand Prix měl mnohem dramatičtější podtext, než se zdálo. Podle něj si Max Verstappen zasloužil přísný trest, který by jasně vymezil hranice chování na trati, a poukázal tak na nedostatečné rozhodnutí rozhodčích.
Novinky
Kandidátka na prezidentku FIA Laura Villars

Válka uvnitř FIA: Prezidentská kandidátka Laura Villars míří k soudu

Kandidátka na prezidentku FIA Laura Villars oznámila, že obdržela povolení k mimořádnému soudnímu slyšení v Paříži. Tento krok naznačuje další vývoj v napjaté situaci kolem vedení federace.

Novinky
Lando Norris v Rakousku

Lando Norris odhalil tajný trik, který změnil jeho víkendy

Lando Norris z McLarenu prozradil, že v posledních závodech nepoužívá jeden z běžných nástrojů na svém palubním displeji během kvalifikace.