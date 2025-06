Lewis Hamilton ostře kritizuje změny u křídel: Jsou to vyhozené peníze

Zpřísnění testů ohebnosti předních křídel, které FIA zavedla při Velké ceně Španělska, mělo podle mnohých přinést výrazné změny v rozložení sil. Některé týmy, zejména McLaren a Mercedes, totiž údajně využívaly maximální přípustnou pružnost ke zlepšení ovladatelnosti mezi rychlými a pomalými zatáčkami. Zásah Mezinárodní automobilové federace měl tento potenciální trik eliminovat.

Realita na trati však podle jezdců ukázala něco jiného. McLaren si v kvalifikaci připsal první řadu a Oscar Piastri dokonce získal pole position s náskokem tří desetin na Maxe Verstappena. Mercedes také nepůsobil dojmem, že by rigidnější konstrukce křídel výrazně ovlivnila jeho výkonnost.

Lewis Hamilton si nebral servítky a zhodnotil situaci s typickým nadhledem, ale i rozčarováním. „Vyvážení rozhodně není tak příjemné jako dřív,“ připustil sedminásobný mistr světa. „Ale žádný rozdíl to neudělalo, je to naprosté plýtvání penězi. Každý musel vyrobit nové křídlo, přitom se prakticky nic nezměnilo. Křídla se pořád ohýbají, jen o něco méně. Nedává to smysl.“

Hamilton také poznamenal, že změny nebyly při testování v simulátoru příliš znatelné, s výjimkou mírně zvýšené přetáčivosti ve vysokorychlostních zatáčkách. Podobný názor vyjádřil i Charles Leclerc, který zaznamenal menší rozdíl v chování Ferrari při rychlých průjezdech, přičemž dodal, že týmy jednoduše přesunuly vyvážení vozu na jiná aerodynamická místa. „Je to trochu náročnější na řízení, ale není to nic, co by mi vadilo,“ řekl Monačan.

Celý zásah FIA tak působí spíše rozpačitě, protože i přes vysoké náklady na nová řešení se podle prvních ohlasů jezdců výrazné změny ve výkonnosti šampionátu nekonají.