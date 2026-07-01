Lando Norris připustil, že by celou kariéru ve Formuli 1 nejraději strávil v McLarenu. Zároveň ale prozradil, že existuje jediný tým, do kterého by byl ochoten jednou přestoupit. Jméno neprozradil a zdůraznil, že je McLarenu plně oddaný a o odchodu nyní neuvažuje.
Úřadující mistr světa Lando Norris znovu potvrdil svou loajalitu vůči McLarenu. V podcastu Beyond the Grid prohlásil, že si dokáže představit, že celou kariéru ve Formuli 1 stráví v jediném týmu. Zároveň však překvapil přiznáním, že existuje jedna stáj, která by ho v budoucnu mohla přimět ke změně.
Norris je součástí McLarenu už od juniorského programu a v roce 2019 právě s tímto týmem debutoval ve Formuli 1. O šest let později dosáhl svého největšího úspěchu, když získal titul mistra světa a stal se prvním šampionem McLarenu od triumfu Lewise Hamiltona v roce 2008.
Na otázku, zda se považuje za jezdce, který zůstane věrný jediné stáji po celou kariéru, odpověděl otevřeně: „Je to dost možné. Nevím, jak dlouho budu ve Formuli 1. Můj kontrakt ještě platí několik let, takže rozhodně nikam neodcházím.“
Následně ale naznačil, že existuje jedna výjimka. „Jestli je nějaké místo, kam bych někdy chtěl jít, pak je jen jedno. Nic víc k tomu neřeknu.“ Na přímou otázku odmítl tým jmenovat a pouze dodal: „Je jen jedno místo, které by mě kdy zajímalo, ale to je opravdu hodně vzdálená budoucnost.“
Britský jezdec zároveň zdůraznil, že v současnosti o přestupu vůbec neuvažuje. Podle zahraničních zdrojů má smlouvu s McLarenem minimálně do konce roku 2027 a vedení týmu opakovaně deklarovalo, že Norris představuje klíčovou součást jeho dlouhodobých plánů,
V rozhovoru několikrát zopakoval, že McLaren pro něj není pouze zaměstnavatelem. „Momentálně jsem naprosto oddaný McLarenu. Je to jediný tým, ve kterém chci být. Připadá mi jako rodina.“
Norris zároveň vysvětlil, že by rád s britskou stájí pokračoval ještě mnoho let. „Chci pro McLaren udělat maximum co nejdéle – pět let, deset let. Jsem opravdu hrdý a šťastný, že to mohu říct, protože mnoho jezdců ve Formuli 1 něco takového říct nemůže.“
Přesto připouští, že sportovní úspěchy hrají určitou roli. „Mým cílem je zůstat u McLarenu navždy. Ale zároveň miluji vítězství. Co bude v budoucnu, to nikdy nevíte.“ Tím ponechal fanouškům prostor ke spekulacím, o kterém týmu vlastně mluvil.
Norris zároveň připomněl, že během prvních šesti sezon ve Formuli 1 nezískal jediné vítězství, přesto nikdy neuvažoval o odchodu. „Šest let jsem nevyhrál ani jeden závod. Mohl jsem odejít jinam, ale neudělal jsem to. Pro mě je nejdůležitější, abych si závodění užíval.“
Na závěr vysvětlil svou životní filozofii. „Lidé často říkají, že musíte být bezohlední a udělat cokoliv pro úspěch. Já ale chci odvést maximum pro McLaren. A i když zrovna nevyhráváme, neznamená to, že chci odejít. Nejvíc mi záleží na lidech, se kterými pracuji a které mám kolem sebe.“
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Lando Norris připustil, že by celou kariéru ve Formuli 1 nejraději strávil v McLarenu. Zároveň ale prozradil, že existuje jediný tým, do kterého by byl ochoten jednou přestoupit. Jméno neprozradil a zdůraznil, že je McLarenu plně oddaný a o odchodu nyní neuvažuje.
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