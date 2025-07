Frustrovaný Lewis Hamilton: Po závodě kritizoval ředitelství závodu

Lewis Hamilton vyjádřil po Velké ceně Belgie zklamání z rozhodnutí vedení Formule 1 odložit start závodu kvůli mokré trati. Podle britského závodníka šlo o přehnaně opatrné rozhodnutí, které ochudilo diváky o atraktivní momenty a jemu samotnému ubralo šanci na ještě lepší výsledek. „Formule 1 tu propásla příležitost ukázat, jak dramatický a napínavý může být start v dešti,“ uvedl Hamilton.

Jezdec Ferrari startoval až z 18. místa, ale rychle se dokázal probojovat vpřed a nakonec skončil na solidní sedmé pozici. Přesto je přesvědčen, že s odvážnějším přístupem pořadatelů mohl zajet výrazněji. „Bavilo mě propracovávat se polem, ale start byl podle mě zbytečně zpožděný. Křičel jsem do rádia, že je trať připravená, ale pořád jsme jen kroužili,“ komentoval průběh úvodních kol.

Hamilton věří, že za rozhodnutím stála obava ze scénáře z předchozí Velké ceny Británie, kde špatná viditelnost přispěla k několika kolizím a odstoupením. „Myslím, že to byla přehnaná reakce na Silverstone. Tam jsme říkali, že se nemělo startovat tak brzy, ale tady to přehnali na druhou stranu. Rolling start nebyl potřeba,“ myslí si sedminásobný mistr světa.

Hamilton, který má s jízdou na mokru bohaté zkušenosti, zdůraznil, že ke konci zahřívacích kol už byla trať téměř suchá a viditelnost nebyla nijak špatná. Podle něj tak nic nebránilo klasickému startu z místa. „Rozhodně bych to zvládl. Téměř žádný vodní spray, trať se rychle zlepšovala. Místo toho jsme přišli o vzrušující moment startu na světla,“ řekl po závodě.

Přestože uznává, že bezpečnost musí být vždy prioritou, Hamilton naznačuje, že by vedení šampionátu mělo lépe balancovat mezi opatrností a závodní atraktivitou. „Chápu, proč byli opatrní – po nehodách ve Spa v minulých letech je to citlivé téma. Ale věřím, že se s tím dá pracovat jinak. Vypadá to, že spray je letos ještě horší než dřív, skoro jako mlha. Musíme najít řešení,“ dodal.

Rozhodnutí ředitelství závodu znovu vyvolalo otázky, jak nejlépe postupovat při závodech za proměnlivého počasí. Hamilton svým výkonem ukázal, že i v náročných podmínkách se dá závodit naplno, a jeho slova pravděpodobně povedou k dalším debatám mezi jezdci a vedením F1 o tom, jak by měly vypadat bezpečnostní postupy do budoucna.