Lewis Hamilton o své budoucnosti: Inspirací mu může být Fernando Alonso

Lewis Hamilton promluvil o svých plánech do budoucna a možné době odchodu z Formule 1. S nadsázkou přiznal, že se při rozhodování o ukončení kariéry možná nechá vést tím, jak dlouho bude na trati stále aktivní jeho rival Fernando Alonso.
Lewis Hamilton opět vyvrátil spekulace o brzkém konci své kariéry ve Formuli 1. Přestože se britský mistr světa nedávno přestěhoval k Ferrari a oslavil čtyřicáté narozeniny, zdůraznil, že odchod z vrcholového motorsportu v dohledné době nechystá.
„Nemám v úmyslu přestat v nejbližší době,“ uvedl Hamilton v rozhovoru pro francouzský magazín L’Equipe. V posledních týdnech se objevily dohady, že by mohl ukončit kariéru ještě před koncem svého kontraktu s Ferrari, možná už na konci tohoto roku. Britský závodník však všechny tyto spekulace odmítl.
Hamilton si je vědom náročnosti nového působení u Scuderie a výzev, které přináší. Jeho cílem je přinést Ferrari první titul mistra světa od Kimiho Räikkönena v roce 2007 a zároveň usilovat o rekordní osmý titul ve své kariéře. Pokud by se mu to podařilo, stal by se prvním jezdcem od Jacka Brabhama v roce 1966, který by získal titul po čtyřicítce.
Britský závodník se také pozastavil nad kariérou svého dlouholetého rivala Fernanda Alonsa, který ve čtyřiačtyřiceti letech stále patří mezi nejrychlejší jezdce na startovním roštu. „Opravdu oceňuji, že Fernando Alonso pokračuje, protože to znamená, že je starší než já. Budu pokračovat, dokud nebude mít padesát,“ dodal s úsměvem Hamilton.
Hamilton zároveň přiznal, že jeho život je plně podřízen Formuli 1. „Miluji tuto práci téměř víc než cokoli jiného. Má láska je Formule 1. Pro mě je to priorita,“ vysvětlil. V rodinném životě naopak stále nevidí prostor pro kompromisy, protože by nebyl schopen věnovat závodění méně než stoprocentní úsilí.
Přestože Hamilton předpovídá, že jednou přijde den, kdy opustí F1, očekává, že se od sportu stáhne do soukromí a nebude se příliš zapojovat do paddocku. „Nevím, jestli se opravdu budu chtít vracet. Nepředstavuji si, že bych přišel na okruh a zůstal v garáži,“ přiznal.
Hamiltonovy komentáře přicházejí jen několik dní poté, co bývalý předseda F1 Bernie Ecclestone doporučil, aby britský jezdec kvůli své legendární kariéře zvážil odchod. Hamilton však jasně dává najevo, že jeho vášeň pro závody je stále nezměrná a jeho prioritou zůstává maximální nasazení na trati.
Lewis Hamilton promluvil o svých plánech do budoucna a možné době odchodu z Formule 1. S nadsázkou přiznal, že se při rozhodování o ukončení kariéry možná nechá vést tím, jak dlouho bude na trati stále aktivní jeho rival Fernando Alonso.
George Russell nebude před Velkou cenou Ázerbájdžánu plnit své mediální povinnosti. Všechny rozhovory a tiskové aktivity tak v Baku zůstanou na jeho týmovém kolegovi Kimim Antonellim.
Zak Brown naznačil, že spolupráce Maxe Verstappena s McLarenem v budoucnu není vyloučená, zejména po návratu týmu do vytrvalostních závodů v roce 2027.
Max Verstappen překvapil svět Formule 1 vítězstvím v Monze, ale podle Ralfa Schumachera nebude mít jednoduchou cestu k dalšímu úspěchu v Ázerbájdžánu, a to ani McLaren.
Zak Brown naznačil, že Lando Norris a Oscar Piastri by v budoucnu mohli reprezentovat McLaren i na legendárních 24 hodinách Le Mans.
Pro Lewise Hamiltona se po slabších začátcích sezony začíná rýsovat světlo na konci tunelu. Lepší výkony během Velkých cen Nizozemska a Itálie naznačují, že britský závodník začíná nacházet rytmus a konkurenceschopnost vozu.
Ralf Schumacher naznačil, že by se Toto Wolff měl blíže podívat na smlouvu Carlose Sainze a její podmínky. Důvodem je slabší výkon Kimiho Antonelliho v Monze, který Wolff označil za „nevýrazný“ a který znovu vyvolal debatu o budoucí jezdecké sestavě Mercedesu.
Fernando Alonso odstoupil z italské Grand Prix z boje o sedmé místo poté, co na prvním kole nálet štěrku poškodil zavěšení jeho Aston Martinu. Tým uvedl, že právě tento incident nakonec vedl k jeho odstoupení ze závodu.
Jacques Villeneuve zdůraznil, že druhý pilot Red Bullu musí auto přizpůsobit svému stylu a poskytovat přesnou technickou zpětnou vazbu. Úspěch podle něj nespočívá v kopírování Verstappena, ale v samostatnosti a práci na nastavení vozu.
Formule 1 představila šest okruhů, na kterých se v roce 2026 pojedou sprintové závody. Do kalendáře se vrací Silverstone, naposledy se představí Zandvoort a poprvé se sprint pojede v Montrealu a Singapuru.
David Coulthard nevěří Hamiltonovu tvrzení, že je pro něj Ferrari zatím neznámé. Podle něj jsou základy vozu stejné a sedminásobný mistr světa by se měl dokázat přizpůsobit bez hledání výmluv.
Carlos Sainz označil znovuvybudování Williamsu na vítězný tým za svůj „životní projekt“ a zdůraznil, že je připraven do toho vložit vše. Jeho cílem není jen osobní úspěch, ale návrat celé stáje mezi nejlepší v F1.