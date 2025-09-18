George Russell vynechá v Baku mediální povinnosti

George Russell nebude před Velkou cenou Ázerbájdžánu plnit své mediální povinnosti. Všechny rozhovory a tiskové aktivity tak v Baku zůstanou na jeho týmovém kolegovi Kimim Antonellim.
Mercedes ve čtvrtek potvrdil, že George Russell vynechá mediální povinnosti před Velkou cenou Ázerbájdžánu. Britský jezdec se necítí dobře a stáj z Brackley proto rozhodla, že zůstane mimo dění na okruhu, aby se mohl plně soustředit na zotavení a být připraven na páteční start do víkendu.
„Bohužel, George dnes nebude na trati, protože se necítí dobře a odpočívá před zítřejšími aktivitami,“ uvedl Mercedes v krátkém prohlášení. Další informace tým zatím neposkytl.
Russell tak vynechá tradiční setkání s médii, které obvykle otevírá závodní program. Pro Mercedes je však klíčové, aby byl jezdec připraven do prvních volných tréninků, jež se odehrají na technicky náročném městském okruhu v Baku.
Stáj má za sebou rozporuplný víkend v Monze, kde Russell dojel pátý a jeho týmový kolega Andrea Kimi Antonelli obsadil devátou příčku. Právě proto bude pro Mercedes zásadní, aby mohl využít veškerý dostupný čas na trati a posunul se blíže svým rivalům v boji o druhé místo v Poháru konstruktérů.
„Se zakončením ‚evropské‘ části sezony vstupujeme do její poslední třetiny,“ připomněl šéf týmu Toto Wolff. „Čeká nás intenzivní sprint k šachovnicové vlajce v Abú Zabí a tři týmy stále bojují o druhé místo v Poháru konstruktérů. V Monze jsme ztratili půdu pod nohama a víme, že se musíme zlepšit, pokud chceme uspět.“
Wolff zároveň zdůraznil specifika nadcházejících podniků. „Zámořská část startuje dvěma městskými tratěmi. Nejprve Ázerbájdžán a za dva týdny Singapur. Okruh v Baku je náročná kombinace rychlých rovinek, devadesátistupňových zatáček a technického úseku kolem hradu. Je to opravdová prověrka pro vůz i jezdce,“ dodal.
Mercedes momentálně drží třetí místo v šampionátu se ztrátou 20 bodů na druhé Ferrari a náskokem 21 bodů před čtvrtým Red Bullem. „Startovní rošt je neuvěřitelně vyrovnaný. Rozhodovat budou malé detaily. Pokud podáme výkon, o kterém víme, že jsme ho schopni dosáhnout, můžeme doufat v silný víkend a bojovat na čele pole,“ uzavřel Wolff.
Lewis Hamilton promluvil o svých plánech do budoucna a možné době odchodu z Formule 1. S nadsázkou přiznal, že se při rozhodování o ukončení kariéry možná nechá vést tím, jak dlouho bude na trati stále aktivní jeho rival Fernando Alonso.
Zak Brown naznačil, že spolupráce Maxe Verstappena s McLarenem v budoucnu není vyloučená, zejména po návratu týmu do vytrvalostních závodů v roce 2027.
Max Verstappen překvapil svět Formule 1 vítězstvím v Monze, ale podle Ralfa Schumachera nebude mít jednoduchou cestu k dalšímu úspěchu v Ázerbájdžánu, a to ani McLaren.
Zak Brown naznačil, že Lando Norris a Oscar Piastri by v budoucnu mohli reprezentovat McLaren i na legendárních 24 hodinách Le Mans.
Pro Lewise Hamiltona se po slabších začátcích sezony začíná rýsovat světlo na konci tunelu. Lepší výkony během Velkých cen Nizozemska a Itálie naznačují, že britský závodník začíná nacházet rytmus a konkurenceschopnost vozu.
Ralf Schumacher naznačil, že by se Toto Wolff měl blíže podívat na smlouvu Carlose Sainze a její podmínky. Důvodem je slabší výkon Kimiho Antonelliho v Monze, který Wolff označil za „nevýrazný“ a který znovu vyvolal debatu o budoucí jezdecké sestavě Mercedesu.
Fernando Alonso odstoupil z italské Grand Prix z boje o sedmé místo poté, co na prvním kole nálet štěrku poškodil zavěšení jeho Aston Martinu. Tým uvedl, že právě tento incident nakonec vedl k jeho odstoupení ze závodu.
Jacques Villeneuve zdůraznil, že druhý pilot Red Bullu musí auto přizpůsobit svému stylu a poskytovat přesnou technickou zpětnou vazbu. Úspěch podle něj nespočívá v kopírování Verstappena, ale v samostatnosti a práci na nastavení vozu.
Formule 1 představila šest okruhů, na kterých se v roce 2026 pojedou sprintové závody. Do kalendáře se vrací Silverstone, naposledy se představí Zandvoort a poprvé se sprint pojede v Montrealu a Singapuru.
David Coulthard nevěří Hamiltonovu tvrzení, že je pro něj Ferrari zatím neznámé. Podle něj jsou základy vozu stejné a sedminásobný mistr světa by se měl dokázat přizpůsobit bez hledání výmluv.
Carlos Sainz označil znovuvybudování Williamsu na vítězný tým za svůj „životní projekt“ a zdůraznil, že je připraven do toho vložit vše. Jeho cílem není jen osobní úspěch, ale návrat celé stáje mezi nejlepší v F1.